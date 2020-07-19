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Dünya

İngiltere'den Çin'e uyarı: Uygur Türkleri korkunç hak ihlalleriyle karşı karşıya!

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, Çin’deki Uygur Türkleri'nin 'korkunç' hak ihlalleriyle karşı karşıya kaldığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-07-19 19:33:00 -
İngiltere'den Çin'e uyarı: Uygur Türkleri korkunç hak ihlalleriyle karşı karşıya!

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, Çin'in kontrolü altındaki bölgede Uygur Türkleri'nin durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

İngiliz Bakan, "Uygurlara karşı ağır ve korkunç insan hakkı ihlallerinin devam ettiği çok açık, bu yüzden Cenevre’de 27 ülkeyle birlikte Çin’e, Uygur azınlığa ve Hong Kong’a yönelik ihlalleri durdurma çağrısında bulunduk" dedi.

Çin, yaptığı zulümleri inkar etmeye devam etti

Pekin’in İngiltere Büyükelçisi Liu Xiaoming ise Uygur Türkleri'nin mutlu bir şekilde yaşadığını ve Çin’deki diğer etnik azınlıklarla eşit muamele gördüğünü iddiasında bulundu.

Çin'in özellikle son yıllarda Doğu Türkistan'daki Uygur Türklerinin kimlik, kültür ve nüfusuna yönelik insan hakkı ihlalleri uluslararası kamuoyu tarafından sıkça eleştiriliyor. Pekin ise iddiaları inkar ediyor.

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