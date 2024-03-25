İngiltere'den Çin'e güvenlik suçlaması! Çin'den cevap gecikmedi

Çin'in bu iddialara sert bir yanıtı var. Çin sözcüsü, İngiltere'nin iddialarını yalanlayarak, "Yalan haber yaymayı bırakın" dedi.

İngiltere Başbakan Yardımcısı Oliver Dowden'ın Parlamento'ya hitap etmesi bekleniyor ve suçu Çin destekli gruplara atmış olabileceği belirtiliyor. Dowden'ın konuşmasında, seçim komisyonuna yapılan saldırıyı Çin destekli gruplar tarafından gerçekleştirilen daha geniş bir tehditle ilişkilendirmesi bekleniyor.

Diğer batı ülkeleri de endişelerini dile getiriyor. Alman politikacılar, son zamanlarda Rus destekli gruplarla ilişkilendirilen bir dizi yüksek profilli dolandırıcılık saldırısına maruz kaldı.

Çin'in dışişleri bakanlığı sözcüsü Lin Jian, Pekin'in potansiyel olarak karıştırıldığı iddialara yanıt verdi. Jian, hükümetin kötü niyetli siber faaliyetleri tolere etmediğini belirterek, "Yalan haberleri yaymayı bırakın ve siber uzayda barış ve güvenliği korumak için sorumlu bir tutum benimseyin" dedi.

İngiltere'nin 2024'ün ikinci yarısında genel seçim yapması bekleniyor ve kötü niyetli aktörlerin, yanlış bilgi kampanyaları ve siber saldırılar aracılığıyla sonucu etkilemeye veya bozmaya çalışabileceğinden endişe duyuluyor.

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