İngiltere'den Bosna Hersek hamlesi

İngiltere Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Dodik ve Cvijanovic'e, Bosna Hersek devletinin meşruiyetini ve işlevselliğini baltalama girişimleri nedeniyle yaptırım kararı alındığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu yaptırım kararı kapsamında, Dodik ve Cvijanovic'e seyahat yasağı getirileceği ve mal varlıklarının dondurulacağı kaydedildi.

Dodik'in, bölücü, tehlikeli ve milliyetçi söylemler kullanarak iç ve bölgesel barışı baltaladığının altı çizilen açıklamada, söz konusu kişinin etnik nefreti ve soykırım inkarını teşvik ettiği ifade edildi.

Açıklamada, Cvijanovic'in ise savaş suçlularını alenen yücelttiği ve Srebrenitsa'daki soykırımı reddettiğine işaret edildi.

"Dodik ve Cvijanovic, Batı Balkanlar'daki istikrarı ve güvenliği tehdit ediyor"

Açıklamada, görüşlerine yer verilen İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss da bu iki siyasinin, Bosna Hersek'te zor kazanılmış barışı kasten baltaladığını, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den aldıkları cesaretle Batı Balkanlar'da istikrarı ve güvenliği tehdit ettiğini bildirdi.

Truss, söz konusu yaptırım kararıyla, barış düşmanlarından hesap sorulacağını gösterdiklerini belirterek, "Dodik ve Cvijanovic'in eylemleri ve söylemleri, 26 yıldır güçlükle kazanılmış barış ve istikrarı tehdit ediyor ve 1995'te düşmanlıkları sona erdiren Dayton Barış Anlaşması'nı baltalıyor." ifadesini kullandı.

Kimse Bosna Hersek’in egemenliği ve toprak bütünlüğü hakkında pazarlık edemez

Bosna Hersek Yüksek Temsilcisi Christian Schmidt, yaptığı açıklamada, İngiltere’nin yaptırım kararlarının, Sırp Cumhuriyeti ve halkı için değil, Dodik ve Cvijanovic için alındığını belirterek, “Dodik ve Cvijanovic, Sırp Cumhuriyeti halkı başta olmak üzere, tüm halkların iyiliği için öngörülen diyalogdan uzak durdular.” dedi.

Schmidt, Dodik ve Cvijanovic'in diyalog yerine, Dayton Barış Anlaşması ve Bosna Hersek Anayasası'na zarar vermeyi seçtiklerini söyledi.

Dodik ve Cvijanovic’in söylediklerinin ve eylemlerinin karşılıksız kalmayacağını ifade eden Yüksek Temsilci Schmidt, “Bu yaptırımlar, Amerika’nın ocakta başlattığı yaptırımların devamıdır. Kimse Bosna Hersek’in egemenliği ve toprak bütünlüğü hakkında pazarlık edemez. Devlet kurumlarını zayıflatmaya yönelik kalkışmalar kabul edilemez.” diye konuştu.

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Hırvat üyesi Zeljko Komsic de “İngiltere hükümetinin, Dodik ve Cvijanovic'in yasa dışı ve anayasaya aykırı şekilde devlet yetkilerinin ele geçirilmesi girişimi sonrası aldığı kararlar, İngiltere’nin Sırp Cumhuriyeti siyasilerinin devlet karşıtı faaliyetleri hakkında ne düşündüğünü ortaya koymaktadır.” dedi.

Dodik'ten karara tepki

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Sırp üyesi Milorad Dodik ise yaptığı açıklamada, "Onların yaptırım kararları umurumda değil. İngiltere'de hiçbir mal varlığım yok ve 10 senedir oraya gitmedim." dedi.

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Sefik Dzaferovic, İngiltere'nin yaptırım kararlarını desteklediklerini ve Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerinde aynı adımı atması gerektiğini söyledi.

İngiltere'nin Saraybosna Büyükelçisi Matthew Field da Twitter hesabında paylaştığı videoda, yaptırımların "sihirli değnek" olmadığını ve yaptırım kararının daha geniş yaklaşımın parçası olması gerektiğini belirtti.

Field "Milorad Dodik ve Zeljka Cvijanovic'in son faaliyetleri, Dayton Barış Anlaşması ve Bosna Hersek Anayasası’nın doğrudan ihlalidir." ifadesini kullandı.

ABD yönetimi de Dodik'e yaptırım kararı almıştı

Avrupa Parlamentosu, AB Konseyi'ni, Milorad Dodik ve ortakları için "Bosna-Hersek'teki ayrılıkçı politikaları" nedeniyle yaptırım uygulamaya çağırmıştı.

ABD yönetimi, Dodik'i, yolsuzluk yaptığı ve Bosna Hersek'in istikrarı ile toprak bütünlüğünü tehdit ettiği gerekçesiyle yaptırım listesine almıştı.