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Dünya İngiltere'den 7 Yunan adası ile ilgili koronavirüs kararı
Dünya

İngiltere'den 7 Yunan adası ile ilgili koronavirüs kararı

İngiltere, son günlerde yeni tip koronavirüs vakalarında artış olan 7 Yunan adasından ülkeye geleceklere 14 günlük karantina şartının getirildiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-09-07 22:02:00 -
İngiltere'den 7 Yunan adası ile ilgili koronavirüs kararı

Son günlerde 7 Yunan adasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarında artış yaşandı. Bunun üzerine İngiltere, verdiği kararı açıkladı.

İngiltere, 7 Yunan adasından ülkeye gelecek yolculara 14 günlük karantina şartı getirdi.

İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamasında, verilerin, enfeksiyon oranını düşük tutma amaçlı, Yunan adalarından geleceklere karantina şartının getirilmesini önerdiğini ifade etti.

Ulaştırma Bakanı, İngiltere'ye Lesvos, Crete, Mykonos, Serifos, Santorini, Tinos ve Zakynthos adalarından çarşamba günü saat 04.00'ten itibaren gelecek yolcuların kendilerini 14 gün boyunca izole etmeleri gerektiğini bildirdi.

Bakan Shaaps, koronavirüs hususunda güvenli olmayan ülkelerden gelecek kişilere uyguladıkları 14 günlük karantina süresini kısaltmak için de çalışma yaptıklarını belirtti.

Türkiye "güvenli ülkeler" listesinde!

İngiltere'de hükümet, 100 bin kişide 20'den fazla vakanın tespit edildiği ülkelerden gelen kişilere karantina şartının uygulanacağını duyurmuştu.

İngiltere, daha önce "güvenli ülkeler" listesinden çıkardığı Fransa, İspanya, Avusturya, Çekya, Hırvatistan ve İsviçre'den gelenlerin 14 gün süresince kendilerini izole etmeleri gerektiğini bildirmişti.

Türkiye'den İngiltere'ye gidenler için ise karantina zorunluluğu bulunmuyor. Çünkü Türkiye, İngiltere'nin "güvenli ülkeler" listesinde yer alıyor.

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