İngiltere'den 3.doz aşı kararı

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, İngiltere Sağlık Bakanı Sajid Javid ve İngiltere Ulusal Sağlık Hizmeti (NHS) İcra Kurulu Başkanı Amanda Pritchard ile korona virüs salgınındaki son duruma ilişkin basın toplantısı gerçekleştirdi. Başbakan Johnson, hükümetin Omicron mutasyonuna karşı aldığı önlem planını açıkladı. Johnson, ilk olarak Güney Afrika'da tespit edilen ve İngiltere'de yayılmaya devam eden Omicron mutasyonu ile başa çıkmak için Ocak ayı sonuna kadar 18 yaş üzeri herkese hatırlatma dozu olarak bilinen korona virüs aşısının 3. dozunun sunulacağını söyledi.

Bin 500'den fazla geçici aşılama merkezi kurulacak

Covid-19 aşılarının güçlendirici dozlarının 18 yaş ve üzerindeki kişilere yapılacağını ve aşı randevuları verilirken bunun daha önceki aşılamalarda olduğu gibi yaş sırasına göre yapılacağını söyleyen Johnson, aşıların insanlara zamanında sunulabilmesi için bin 500'den fazla geçici aşılama merkezlerinin kurulacağını aktardı. Johnson, yaklaşık 400 askeri personel ve gönüllünün aşılamaya yardımcı olacağını ifade etti.

"Karantina söz konusu değil"

İngiltere'de hızla artan Omicron vakalarına rağmen ülkede karantina uygulama şansının "olası olmadığını" söyleyen Başbakan Johnson, buna rağmen bakanların "her şeyi gözden geçireceğini" dile getirdi. Yaklaşan yılbaşı partileri gibi etkinliklerin yeni mutasyon nedeniyle durdurulmaması gerektiğini söyleyen Johnson, "İnsanların bu tür etkinlikleri iptal etmesini istemiyoruz" dedi. Johnson, "İngiltere'de başka bir büyük aşılama çabasının zamanı geldi. Bunu daha önce yaptık ve tekrar yapacağız. Bu virüse ikinci bir şans vermeyelim" dedi.

Omicron vakaları artabilir

İngiltere Sağlık Bakanı Sajid Javid ise yeni önlemler ile mutasyona karşı daha fazla insanın daha hızlı bir şekilde korunacağını dile getirdi. Javid, yeni mutasyonun toplumda yayılma ihtimalinin yüksek olduğunu vurguladı.

22 Omicron vakası

İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA) bugün Birleşik Krallık genelinde Omicron mutasyonu vakalarının toplam sayısının 22'ye yükseldiğini açıkladı. UKHSA, vakaların çoğunlukla İngiltere'nin doğusu, kuzeybatısı ve başkent Londra'da görüldüğünü kaydetti.