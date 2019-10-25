0553 313 94 23

İngiltere'deki vahşetin ardından Çin'den açıklama

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Çunying, İngiltere'de bir tırın kasasında bulunan 39 cesedin, Çin uyruklu olup olmadığının henüz doğrulanamadığını bildirdi.

25 Ekim 2019 Cuma 13:58
İngiltere'deki vahşetin ardından Çin'den açıklama

Çin Dışişleri Bakanlığı, İngiltere'de bir tırın kasasında bulunan 39 cesedin, Çin uyruklu olup olmadığının henüz doğrulanamadığını bildirdi. Bakanlık Sözcüsü Hua Çunying "İngiltere'nin bir an önce kurbanların kimliklerini tespit etmesini, gerçekleri ortaya çıkararak, suçluları kanunlara göre ciddi şekilde cezalandırmasını umuyoruz." dedi..

Bakanlık Sözcüsü Hua Çunying, başkent Pekin'de düzenlediği olağan basın toplantısında, Çin'in Büyükelçiliği aracılığıyla İngiliz polisiyle iletişim kurduğunu belirterek, "İngiliz polisi, hala kurbanların kimliklerini tespit etmek için soruşturma yürütüyor, henüz Çin vatandaşı olup olmadıkları teyit edilemiyor." ifadelerini kullandı.

Söz konusu durumu, "büyük bir trajedi" şeklinde nitelendiren Hua, "İngiltere'nin bir an önce kurbanların kimliklerini tespit etmesini, gerçekleri ortaya çıkararak, suçluları kanunlara göre ciddi şekilde cezalandırmasını umuyoruz." dedi.

Hua, kurbanların hangi ülkenin vatandaşı olursa olsun bu olayın "büyükbirtrajedi" olduğunu ve uluslararası toplumu yasa dışı göç olaylarına karşı dikkat etmeye sevk ettiğini vurgulayarak, uluslararası topluma iş birliğini artırma çağrısında bulundu.

Sözcü Hua, Çin'in Belçika'daki büyükelçiliği vasıtasıyla polis ve ilgili birimlerce kapsamlı soruşturma yürütülmesini talep ettiğini aktardı.

Belçika ve Bulgaristan bağlantısı

İngiltere'nin güney doğusundaki Essex'te Waterglade sanayi sitesinde bir tırın arkasındaki konteynerde çarşamba günü 39 kişi ölü bulunmuştu.

İngiliz basını, dün polis kaynaklarına dayandırdığı haberlerde, kurbanların Çin vatandaşı olduğunu iddia etmişti.

Belçika makamları, konteynerin Zeebrugge Limanı'na salı günü yerel saatle 14.49'da ulaştığını ve aynı gün gemiyle İngiltere'ye doğru yola çıktığını bildirmişti.

İngiliz makamları da gece yarısı İngiltere'nin Purfleet Limanı'na varan konteynerin, burada Bulgaristan'da kayıtlı bir şirkete ait tır tarafından alındığı ve bulunduğu sanayi sitesine götürüldüğünün tespit edildiğini açıklamıştı.

İngiliz polisi, tırın Kuzey İrlandalı sürücüsü Mo Robinson'ı (25) gözaltına almıştı

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Ekim 2019 Cuma 13:58
  1. Hua Çunying
  2. Zeebrugge Limanı

YORUM YAZ

  • çinçinçinçin11 sa önce
    çin durup düşünmeli. ben nasıl bir ülkeyim ölümüne kaçıyorlar... 
  • Rabia Zafer Rabia Zafer 14 sa önce
    Ya Sizin Doğu Tūrkistanlılara, Yaptınız Zulūm?Bunun Bedelini Mutlaka Ödeyeceksiniz. Hiç Şüphesiz ki.Şerefsizler.

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

CHP’de çifte standart! "YPG terör örgütü değil" demek serbest! CHP-FETÖ ilişkisini itiraf edene disiplin
  1. CHP’de çifte standart! "YPG terör..
  2. Premier Lig'de tarihe geçen galibiyet!..
  3. Türkiye'den Uluslararası Af Örgütü'nün..
  4. Disleksi belirtileri nelerdir?
  5. Futbol tarihinde görülmemiş penaltı!
  6. Ramazan ayı bu yıl hangi tarihte..
  7. Mevlid Kandili 2019 ne zaman?
  8. Mevlid Kandilinde neler yapılabilir?
  9. Ayak mantarına yol açan faktörler..
  10. Ayak mantarı nasıl anlaşılır? Ayak..
  11. Kuru iğne tedavisi nasıl uygulanır?
  12. Kuru iğne tedavisi nedir?
  13. CHP'li Erdal Aksünger skandal..
  14. Vakıflar Genel Müdürlüğü burs..
  15. Pazartesi günü okullar tatil mi?
  16. KYK burs sonuçları açıklandı mı? KYK..
  17. Anestezi uzmanı ne işi yapar? Anestezi..
  18. Cumhuriyet resepsiyonuna HDP’liler..
  19. Vucic: S-400 almak istiyoruz ama buna..
  20. Türkiye için bomba SU-35 iddiası!
  21. Çaykur Rizespor 'Gücü'nü gösterdi!
  22. NASA'dan kritik açıklama! Tarih verip..
  23. Donald Trump’tan flaş sözler:..
  24. Fazıl Say özel bestesini Beştepe’de..
  25. Aslı Erdoğan'dan alçak iftira! Türk..
  26. Enerji Bakanı Dönmez: Milli enerji ve..
  27. İsrailli yazar Türkiye hayalini yazdı!..
  28. AYM eski raportörü Babacan ile görüşüyor
  29. Erdoğan, "Büyük destek var" demişti!..
  30. Meral Akşener, partisinin yıl..
Kadir Topbaş’tan flaş açıklama! 'Öyle gerekti'
Kadir Topbaş’tan flaş açıklama! 'Öyle gerekti'
Orkid'den skandal reklam filmiyle ilgili açıklama!
Orkid'den skandal reklam filmiyle ilgili açıklama!
Demirtaş'ın kardeşi ile HDP'liler birbirine girdi!
Demirtaş'ın kardeşi ile HDP'liler birbirine girdi!
MHP’den ihraç edilen Erhan Usta'dan Millet İttifakı'na sert tepki: Neden aday çıkardınız
MHP’den ihraç edilen Erhan Usta'dan Millet İttifakı'na sert tepki: Neden aday çıkardınız
Bakanlık harekete geçti! Okullarda artık yasaklandı
Bakanlık harekete geçti! Okullarda artık yasaklandı

Günün Karikatürü

26 Ekim 2019
Karşımızda çok profesyonel bir şovmen var! Böyle bir gerizekalı varsa adresini ver Ekrem
Karşımızda çok profesyonel bir şovmen var! Böyle bir gerizekalı varsa adresini ver Ekrem
Doktor bunu yaparsa... Takibe alındı suçüstü yakalandı!
Doktor bunu yaparsa... Takibe alındı suçüstü yakalandı!