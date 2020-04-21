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Aktüel

İngiltere'deki Türk vatandaşları İstanbul'a getirildi

2020-04-21 18:49:35 -
İngiltere'deki Türk vatandaşları İstanbul'a getirildi

İSTANBUL (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle İngiltere'den Türkiye’ye dönmek isteyen Türk vatandaşlarının tahliyesi için Londra'ya gönderilen Türk Hava Yollarına (THY) ait uçak, İstanbul'a döndü.

İngiltere'de kalan Türk vatandaşlarının tahliyesi için gönderilen THY uçağı, Londra'dan aldığı yolcularla İstanbul Havalimanı'na indi.

Türkiye'ye gelen yolcular, sağlık ekiplerinin kontrolünden geçirildikten sonra otobüslerle karantinaya alınacakları Kocaeli'ndeki yurda gönderildi.

Tahliye edilenleri taşıyan otobüs personelinin maske ile gözlük taktığı ve tulum giydiği görüldü.

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