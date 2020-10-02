İngiltere’deki araştırmada basit bir enjeksiyon binlerce yaşamı kurtarabilir

Times gazetesinde yer alan habere göre, kanın pıhtılaşmaya teşvik eden ve ucuz olmasının yanı sıra yaygın bulunan traneksamik asit (TXA), yaralı kurbanlara bir saat içinde verilirse, ölümleri üçte bir oranında azaltabilir.

Yapılan araştırmada, her 15 dakikalık gecikmede ilacın yaşam kurtarma potansiyelinin yüzde 15 azaldığı belirtilirken, şu anda İngiltere'de yaralıların sadece yüzde 3'üne kazadan sonraki bir saatlik sürede bu ilacın uygulandığı kaydedildi.

Şu andaki normal uygulama, kaza kurbanlarına damar yolu açılarak TXA'nın verilmesi.

Bilimsel yayın olan İngiliz Anestezi Dergisi’nde yer alan çalışmaya göre TXA, tıpkı grip aşısı gibi basit bir kas enjeksiyonuyla da uygulanabiliyor.

Araştırmayı yapan ekibin başındaki, Londra Hijyan ve Tropikal Tıp Okulu'ndan Dr. Ian Roberts; Kas içine zerk edilen TXA travma ölümlerine karşı bir aşı gibi ve acil bir TXA enjeksiyonu ciddi bir yaralanmadan sonra hayat kurtarabilir olduğunu belirtti. Ancak hastalar yeterince hızlı nakledilemediği için ilk müdahale ekiplerinin yapacağı hızlı bir kas içi enjeksiyonu, yaşamla ölüm arasındaki fark anlamına gelebileceğini ifade etti.