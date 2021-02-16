İngiltere'de yüzemeyen balık 'can yeleği' ile yüzmeye başladı
İngiltere'de yüzme kesesindeki rahatsızlık nedeniyle yüzemeyen balık kendisine özel 'can yeleği' ile yüzmeye başladı.
Yüzme kesesindeki sorun nedeniyle hareket edemeyen Japon balığı, özel olarak tasarlanan can yeleğiyle yeniden yüzmeye başladı.
İngiltere’de bir kadın, akvaryumunun dibinde hareketsiz ve ters duran Japon balığını görünce, veteriner Stacey O'Shea’dan yardım istedi.
Balığı muayene eden veteriner O'Shea, sorunu tespit etti.
Balık için can yeleği tasarladı
Tedavisi mümkün olmayan yüzme kesesindeki rahatsızlık nedeniyle yüzemeyen balık için harekete geçen veteriner, can yeleği tasarladı.
Yeniden yüzmeye başladı
Klima filtrelerinde kullanılan bir malzemeden yapılan can yeleği sayesinde Japon balığı, yeniden yüzmeye başladı.