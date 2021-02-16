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Dünya İngiltere'de yüzemeyen balık 'can yeleği' ile yüzmeye başladı
Dünya

İngiltere'de yüzemeyen balık 'can yeleği' ile yüzmeye başladı

İngiltere'de yüzme kesesindeki rahatsızlık nedeniyle yüzemeyen balık kendisine özel 'can yeleği' ile yüzmeye başladı.

Yeniakit Publisher
2021-02-16 16:50:00 - 2021-02-16 16:58:49

Yüzme kesesindeki sorun nedeniyle hareket edemeyen Japon balığı, özel olarak tasarlanan can yeleğiyle yeniden yüzmeye başladı.

İngiltere’de bir kadın, akvaryumunun dibinde hareketsiz ve ters duran Japon balığını görünce, veteriner Stacey O'Shea’dan yardım istedi.
Balığı muayene eden veteriner O'Shea, sorunu tespit etti.

Balık için can yeleği tasarladı

Tedavisi mümkün olmayan yüzme kesesindeki rahatsızlık nedeniyle yüzemeyen balık için harekete geçen veteriner, can yeleği tasarladı.

Yeniden yüzmeye başladı

Klima filtrelerinde kullanılan bir malzemeden yapılan can yeleği sayesinde Japon balığı, yeniden yüzmeye başladı.

 

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