İngiltere'de yumurta krizi patlak verdi

İngiltere'de yumurta satışına sınırlama geldi. Bazı büyük süpermarketlerden sadece iki ya da üç kutu yumurta alınabiliyor.

Yumurta satışına getirilen sınırlamanın nedeni olarak artan üretim maliyetleri ve kuş gribinin sebep olmuş olacağı iddia ediliyor.