İngiltere'de yumurta krizi patlak verdi
İngiltere'de yumurta tedarikinde kriz yaşanıyor. Oxford gibi bazı yerlerde bulunan süpermarketlerde yumurta satışına sınırlama geldi.
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İngiltere'de yumurta tedarikinde kriz yaşanıyor. Oxford gibi bazı yerlerde bulunan süpermarketlerde yumurta satışına sınırlama geldi.
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