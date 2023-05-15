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Dünya İngiltere'de yumurta krizi patlak verdi
Dünya

İngiltere'de yumurta krizi patlak verdi

Yeniakit Publisher
2023-05-15 23:04:00 -
İngiltere'de yumurta krizi patlak verdi

İngiltere'de yumurta tedarikinde kriz yaşanıyor. Oxford gibi bazı yerlerde bulunan süpermarketlerde yumurta satışına sınırlama geldi.

İngiltere'de yumurta satışına sınırlama geldi. Bazı büyük süpermarketlerden sadece iki ya da üç kutu yumurta alınabiliyor.

Yumurta satışına getirilen sınırlamanın nedeni olarak artan üretim maliyetleri ve kuş gribinin sebep olmuş olacağı iddia ediliyor.

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