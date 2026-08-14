İngiltere’de yolcu treni raydan çıktı: 3 vagon yan yattı, 20 yaralı

İngiltere’nin güneydoğusunda bulunan Doğu Sussex’te meydana gelen tren kazası paniğe neden oldu. Londra’dan Eastbourne’a doğru hareket eden yolcu treninin raydan çıkması sonucu 20 kişi yaralandı.

Yerel saatle 16.00’dan hemen önce meydana gelen kazada yaklaşık 150 kişiyi taşıyan sekiz vagonlu trenin üç vagonu yan yattı.

2 KİŞİ AĞIR YARALANDI

Polis tarafından yapılan açıklamada, kazada 2 kişinin ağır, 18 kişinin ise hafif yaralandığı bildirildi.

Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis, ambulans ve acil durum ekibi sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale kaza bölgesinde yapılırken, bazı yolcular tedavi edilmek üzere çevredeki hastanelere götürüldü.

Kazayla ilgili düzenlenen basın toplantısında konuşan Polis Müdürü Domonique Ioannou, yaralıların durumuna ilişkin bilgi verdi.

Ioannou, “Yaralılar olay yerinde muayene edilerek tedavi altına alındı. Bazıları ise yakındaki hastanelere sevk edildi” ifadelerini kullandı.

Ioannou ayrıca trenin Londra Victoria İstasyonu’ndan Eastbourne’a gitmekte olduğunu açıkladı.

3 VAGON YAN YATTI

Kazanın şiddeti nedeniyle sekiz vagonlu trenin üç vagonunun yan yattığı bildirildi. Vagonlarda mahsur kalan yolcular, acil durum ekiplerinin çalışmasıyla güvenli şekilde tahliye edildi.

South East Ambulans Servisi’nde görevli sağlık yetkilisi Michael Bradfield, kurtarma ve sağlık ekiplerinin zorlu şartlar altında müdahalede bulunduğunu belirterek, “Olayın müdahalesi karmaşık ve zorlu oldu” dedi.

Bradfield, kazada herhangi bir can kaybının yaşanmadığını da doğruladı.

DEMİR YOLU ULAŞIMI DURDU

Kaza, bölgedeki demir yolu ulaşımını da olumsuz etkiledi. Çok sayıda hat ulaşıma kapatılırken tren seferleri durduruldu.

Acil durum ekipleri, çalışmaların güvenli şekilde sürdürülebilmesi amacıyla vatandaşlardan kaza bölgesinden uzak durmalarını istedi.

KAZANIN NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Trenin neden raydan çıktığı henüz açıklanmadı. Kazanın meydana geliş nedenini belirlemek üzere kapsamlı soruşturma başlatıldı.

Yetkililerin raylarda, trenin teknik sistemlerinde ve kazanın meydana geldiği bölgedeki koşullarda inceleme yapması bekleniyor.