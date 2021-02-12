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Dünya İngiltere'de vaka sayısı 4 milyonu geçti
Dünya

İngiltere'de vaka sayısı 4 milyonu geçti

Mutasyon virüsün ilk ortaya çıktığı İngiltere'de toplam can kaybı 116 bin 287 olurken toplam vaka sayısı 4 milyon 13 bin 799'a yükseldi.

Yeniakit Publisher
2021-02-12 21:40:00 -
İngiltere'de vaka sayısı 4 milyonu geçti

İngiltere'de son 24 saatte 15 bin 144 yeni korona virüs vakası tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 4 milyon 13 bin 799'a yükselirken, ülke genelinde günlük Covid-19 vaka sayılarında ise düşüş olduğu bildirildi.

İngiltere'de yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınına ilişkin son veriler açıklandı. İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 15 bin 144 vakanın kaydedilmesi ile toplam vaka sayısının 4 milyon 13 bin 799'a ulaştığı belirtildi. Son 24 saatte 758 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede toplam can kaybı da 116 bin 287'ye yükseldi. İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan aşı verilerine göre, bugüne kadar toplamda 14 milyon insan aşılandı.

Günlük vakalar azalıyor

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) Birleşik Krallık genelinde Covid-19 vakalarında düşüş olduğunu aktardı. ONS, virüsün daha bulaşıcı mutasyonlarının görülmesine rağmen ulusal karantinanın virüsün yayılımını engellediğini belirterek, virüsün bulaşma hızını belirten R sayısının Temmuzdan bu yana en düşük sayıya ulaştığını açıkladı. Son tahminlere göre, şu anda R sayısının 0.7 ila 0.9 arasında olduğu belirtildi.

Pazartesi gününe kadar ilk 4 öncelik grubu aşılanacak

İngiltere Ulusal Sağlık Servisi'nin (NHS) Başkanı Simon Stevens, İngiltere'nin aşılamada ilk 4 öncelik grubunda bulunan herkesin pazartesi gününe kadar aşılanacağını söyledi. Steven, Covid-19 aşılamalarının "tarihteki en hızlı ve büyük aşılama kampanyası olduğunu" sözlerine ekledi.

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