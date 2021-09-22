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Dünya İngiltere’de unlara folik asit katılacak
Dünya

İngiltere’de unlara folik asit katılacak

İngiltere’de hükümet, doğacak bebeklerde sağlık sorunlarını önlemek amacıyla unlara folik asit katılacağını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-09-22 22:55:00 -
İngiltere’de unlara folik asit katılacak

BBC’nin haberine göre, uzmanların gebeliğin 12. haftasına kadar folik asit vitamini kullanılması önerisinin, çoğunlukla uygulanmaması üzerine İngiliz hükümeti harekete geçti. “Ayrık omurga hastalığı” olarak da bilinen “spina bifida”ya karşı koruma sağlayabilen B vitaminin bir türevi olan folik asit vitaminin unlara ekleneceği duyuruldu. Söz konusu uygulamanın, yılda 200’e kadar doğum kusurunu önleyebileceği tahmin ediliyor.

İngiltere Sağlık Bakanı Sacid Cavid, “spina bifida” gibi sağlık sorunlarının önlenmesiyle, hastanede tedaviye ihtiyaç duyacakların sayısının da azalacağını savundu.

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