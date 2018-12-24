İngiltere'de uçak seferleri durduruldu!

İngiltere’nin Birmingham şehrinde teknik aksaklıktan sebebiyle bütün geliş seferleri durduruldu.

Uçaklar başka havalimanlarına yönlendirilirken Birmingham Havalimanı yetkilileri yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, “Sorunu mümkün olan en kısa sürede çözmek için çalışıyoruz. Yolcuların uçuş ile ilgili güncellemeleri için havayolları şirketlerini kontrol etmeleri önerilir” denildi.