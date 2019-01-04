İngiltere'de trende bıçaklı saldırı! 1 kişi hayatını kaybetti

İngiliz Ulaştırma Polisi, Surrey Horsley istasyonundan Londra’da bulunan Waterloo tren istasyonuna giden trende bir kişinin bıçaklı saldırıya uğradığını açıkladı. Olayın öğlen saatlerinde bilinmeyen bir sebepten gerçekleşen olayda saldırıya uğrayan kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

İngiltere Polis Departmanında görev alan dedektif Gary Richardson ise saldırganın kimliğini henüz tespit edemediklerini ve çalışmaların devam ettiğini açıkladı.

İngiltere polisi tarafından başlatılan soruşturma doğrultusunda olayın gerçekleştiği Clandon Tren istasyonda tren seferlerine ara verildi.