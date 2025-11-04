İngiltere'de tren raydan çıktı!
İngiltere'nin kuzeybatısında 87 kişiyi taşıyan bir trenin raydan çıkması sonucu 4 kişi yaralandı, demir yolu hizmetleri aksadı.
Glasgow'dan Londra'ya giden Avanti West Coast treni, Pazartesi sabahı Cumbria'daki Shap köyü yakınlarında raydan çıktı.
İlk belirlemelere göre 87 kişiyi taşıyan trende 4 kişi hafif yaralandı.
İngiltere'nin Network Rail şirketi, trenin raydan çıkmasından önce bölgede toprak kayması meydana geldiğini bildirdi.
