Dünya

İngiltere'de tren raydan çıktı!

Alican Öztekin
Alican Öztekin Giriş Tarihi:
İngiltere'de tren raydan çıktı!

İngiltere'nin kuzeybatısında 87 kişiyi taşıyan bir trenin raydan çıkması sonucu 4 kişi yaralandı, demir yolu hizmetleri aksadı.

İngiltere'nin kuzeybatısında 87 kişiyi taşıyan bir trenin raydan çıkması sonucu 4 kişi yaralandı, demir yolu hizmetleri aksadı.

Glasgow'dan Londra'ya giden Avanti West Coast treni, Pazartesi sabahı Cumbria'daki Shap köyü yakınlarında raydan çıktı.

İlk belirlemelere göre 87 kişiyi taşıyan trende 4 kişi hafif yaralandı.

İngiltere'nin Network Rail şirketi, trenin raydan çıkmasından önce bölgede toprak kayması meydana geldiğini bildirdi.

