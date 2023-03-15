İngiltere'de tasmasız köpek gezdiren Başbakan Sunak ve ailesine uyarı!

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ve ailesi, başkent Londra’daki Hyde Park’ta köpeklerini tasmasız gezdirdikleri gerekçesiyle polis tarafından uyarıldı.

Londra Metropolitan Polisi, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ve eşi Akshata Murty’nin başkent Londra’daki Hyde Park’ta köpekleri Nova’yı tasmasız şekilde gezdirdikleri bir videonun sosyal medyada paylaşılmasının ardından açıklama yaptı.

Boynuna tasma takıldı!

Açıklamada, parkta bulunan bir polisin duruma müdahale ettiği belirtilerek, şu ifadeler kullanıldı:

O esnada parkta bulunan polis, kadın (Akshata Murty) ile konuşarak kuralları yeniden hatırlattı. Köpeğe daha sonra tasma takıldı.

Başbakanlık Ofisi’nden ve Sunak’tan konuya dair açıklama yapılmadı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO