İngiltere'de Suriye protestosu!
ABD, Fransa ve İngiltere'nin hava saldırısı düzenlediği Suriye için İngiltere'de protesto gösterileri düzenlendi.17 Nisan 2018 Salı 09:08
ABD'nin kimyasal silah kullandığına dair kanıt bulduğunu iddia ettiği Suriye'ye saldırmasının ardından İngiltere'de protestolar yükseldi.
SAVAŞ KARŞITLARI SOKAKLARA DÖKÜLDÜ
İngiltere'nin ABD ve Fransa ile Esed rejimine yönelik gerçekleştirdiği askeri operasyon, adanın farklı kentlerinde protesto edildi.
İngiltere'deki savaş karşıtı grup "Savaşı Durdurun Koalisyonu (Stop the War Coalition)" tarafından organize edilen gösteri kapsamında Londra'daki katılımcılar iş çıkışında tarihi parlamento binası önündeki Parlamento Meydanı'nda toplandı.
YORUM YAZ