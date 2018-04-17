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İngiltere'de Suriye protestosu!

ABD, Fransa ve İngiltere'nin hava saldırısı düzenlediği Suriye için İngiltere'de protesto gösterileri düzenlendi.

17 Nisan 2018 Salı 09:08
İngiltere'de Suriye protestosu!

ABD'nin kimyasal silah kullandığına dair kanıt bulduğunu iddia ettiği Suriye'ye saldırmasının ardından İngiltere'de protestolar yükseldi.

SAVAŞ KARŞITLARI SOKAKLARA DÖKÜLDÜ

İngiltere'nin ABD ve Fransa ile Esed rejimine yönelik gerçekleştirdiği askeri operasyon, adanın farklı kentlerinde protesto edildi.

İngiltere'deki savaş karşıtı grup "Savaşı Durdurun Koalisyonu (Stop the War Coalition)" tarafından organize edilen gösteri kapsamında Londra'daki katılımcılar iş çıkışında tarihi parlamento binası önündeki Parlamento Meydanı'nda toplandı.

 

 

Haber Tarihi: 17 Nisan 2018 Salı 09:08
  1. İngiltere'de Suriye'nin bombalanması protesto edildi
  2. suriye
  3. ingiltere
  4. rusya
  5. abd
  6. fransa

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  • Allah cc eskiden helak ediyordu insanlar yine bildiğini yapıyolardışimdi zalimi yoluyoAllah cc eskiden helak ediyordu insanlar yine bildiğini yapıyolardışimdi zalimi yoluyo8 sa önce
    inandığı batıl için kendinden vaz geçeni hakiçin savaşmayı dvasına sahip çıkmıyan müslümana galipkılar adli ilahi muyyidin arabi hz
  • Erdoğan KAYANErdoğan KAYAN9 sa önce
    Ne değişti ? Yıllardır süren bu savaşta Rusya,Abd,Pkk,Esed bölgedeki Mahsun insanları bebekleri katlettiler. Gece uykuya dalan bebekler gözlerini ya hastane odasında yada cennette açtı. Şimdi İngiltere,de birileri çıkmış Suriye,yi bombalamayın diyor çok garip değilmi ! Acaba bobalanan inançsız Esed oluncamı Dünya duyarlı oluyor ! Doğrusunu herkes biliyor sanırım. Ama unutmayın (Gözlerinizi kapattığınız her zulüm kulaklarınızı tıkadığınız her çığlığın hesabı sorulacaktır.) Zulme sessiz kalmak yapılan zulüm kadar suçtur.
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