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Dünya İngiltere'de şimdi de havayolu krizi!
Dünya

İngiltere'de şimdi de havayolu krizi!

İngiltere havalimanı Heathrow, kapasitesinden fazla yolcu sayısıyla karşı karşıya oldukları için havayollarından uçuşları azaltmalarını istedi.

Yeniakit Publisher
2022-06-30 15:09:00 -
İngiltere'de şimdi de havayolu krizi!

Yolcular, Heathrow Havaalanının talebi üzerine, havayollarının perşembe günkü programdan 30 uçuşu kaldırmasının ardından mağduriyet yaşadı.

Yaşananları ‘tam bir kaos’ olarak ifade eden yolcular, Heathrow'daki uzun kuyruklardan şikayet etti.

Yolculardan kimileri havaalanına varana kadar uçuşlarının iptal edildiğinden habersizdi.

Heathrow Havaalanı, iptallerin güvenlik için gerekli olduğunu söyledi.

Heathrow sözcüsü yaşanan kaos üzerine şunları söyledi, “Seyahat planı olumsuz etkilenen yolculardan özür dileriz. Herkesin bu yaz Heathrow'da sorunsuz bir şekilde yolculuk yapmasını sağlamak için çok çalışıyoruz. Buradaki en önemli şey, havaalanındaki tüm servis sağlayıcıların talepleri karşılamak için yeterli kaynağa sahip olduğundan emin olmak.”

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