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Sağlık İngiltere'de kritik uyarı: Bunu yapmayın
Sağlık

İngiltere'de kritik uyarı: Bunu yapmayın

İngiliz süpermarket zincirleri, halka 'stok yapmayın' uyarısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-01-06 19:20:00 -
İngiltere'de kritik uyarı: Bunu yapmayın

İngiltere’de süpermarket zincirleri, halka karantina uygulaması nedeniyle gereğinden fazla alışveriş yapmamaları ikazında bulundu.

Ülkenin önde gelen süpermarket zincirleri Asda, Sainsbury’s ve Tesco’dan yapılan açıklamada ülkede yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) şubat ayı ortasına kadar devam etmesi beklenen karantina uygulaması sebebi ile stoklama amacıyla gereğinden fazla alışveriş yapılmaması çağrısı yapıldı.

Açıklamada, yeterli ürünün düzenli olarak tedarik edildiği, müşterilerin online alışveriş yapabilecekleri anımsatıldı.

Tesco haftada 1,5 milyon, Sainsbury's 800 bin, Asda ise 850 bin online sipariş alıyor.

İngiliz Başbakan Boris Johnson hafta başında ülkede karantina uygulamasının şubat ortasına kadar süreceğini, bu tarihe kadar bakımevlerinde kalanlar, 70 yaşından büyükler, sağlık ve bakım hizmeti çalışanları ve ciddi derecede hasta olanların aşılanacağını bildirmişti.

Mevcut önlemler kapsamında ülkenin yaklaşık yüzde 75'inde restoran, bar ve temel ürünlerin satılmadığı tüm ticarethaneler kapalı.

Ülkede, koronavirüsün daha hızlı yayılan türü nedeniyle günlük vakalar 60 bini geçerken can kayıpları da 1000'e yaklaşmış durumda.

Hastanelerin kapasitelerinin aşılmaya başlandığı ülkede önlem alınmaması durumunda gidişatın daha da kötü olacağından korkuluyordu.

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