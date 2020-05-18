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İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 160 artarak 34 bin 796'ya yükseldi.

Yeniakit Publisher
2020-05-18 18:52:54 -
İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 160 artarak 34 bin 796'ya yükseldi.
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