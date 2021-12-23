  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya İngiltere'de koronavirüs vakası patlak verdi
Dünya

İngiltere'de koronavirüs vakası patlak verdi

İngiltere Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre; günlük koronavirüs vaka sayısı 119 bini geçti.

Yeniakit Publisher
2021-12-23 20:23:00 -
İngiltere'de koronavirüs vakası patlak verdi

İngiltere'de son 24 saatte 119 bin 789 Kovid-19 vakasının tespit edilmesiyle salgının başlangıcından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi.

Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 147 artarak 147 bin 720'ye çıktı.

Bu sayı, testi pozitif çıktıktan sonra 28 gün içinde hayatını kaybedenleri içerirken, ölüm sertifikalarına göre toplam can kaybı ise 171 bin 801 oldu.

Ülkede son 24 saatte tespit edilen 119 bin 789 vaka, ülkede salgının başlangıcından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı olarak kayıtlara geçti.

İngiltere'de dün 106 bin 122 Kovid-19 vakası görülmüştü.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ülkede Kovid-19 vakaları hızla artarken Noel'den önce yeni kısıtlamalar getirilmeyeceğini açıklamıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay