İngiltere'de karantina partisi krizi! Adı Partygate skandalına karışan Boris Johnson: İstifa etmeyeceğim

İngiltere'de hükümet ve muhalefetin uzun zamandır beklediği raporun detayları açıklandı. Korona virüs salgını döneminde başbakanlık konutunda sosyal mesafe kuralına uyulmadan partiler düzenlenmiş ve Boris Johnson'da o partilere katılmıştı. Başbakan Boris Johnson, Sue Gray'in açıkladığı rapor sonrası tüm sorumluluğu üstlendiğini ancak istifa etmeyeceğini bir kez daha söyledi.

Johnson, “Raporda birtakım kusurlar tespit edildi. Tüm sorumluluğu üzerime alıyorum. Yaşananlardan dolayı tüm kalbimle özürlerimi yineliyorum.” sözlerini kullandı.

Muhalefet kanadı ise Boris Johnson ve iktidardaki Muhafazakar Parti’ye tepkili gösterdi. İşçi Partisi Lideri Keir Starmer, kuralların başbakan için de geçerli olduğunu söyledi. Ayrımcılık yapılmaması gerektiğini vurguladı.

Starmer, “Bu rapor bu başbakanın ülkemiz tarihinde görevde yasayı çiğneyen ilk kişi olduğu sonucuna vardı. Bu rapor kendileri için bir kural, herkes için başka bir kural olduğuna inanan hükümetin kibridir.” sözlerini kullandı.