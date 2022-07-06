İngiltere'de istifalar sonrası yeni bakanlar atandı
İngiltere'de, Kabine Ofisi Bakanı Steve Barclay Sağlık Bakanı, Eğitim Bakanı Nadhim Zahawi ise Maliye Bakanı olarak atandı.
Sağlık Bakanı Sajid Javid ve Maliye Bakanı Rishi Sunak, mevcut yönetime karşı "güven kaybettiklerini" söyleyerek görevlerinden istifa etti.
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, istifalara mektupla yanıt verdi.
Johnson, Maliye Bakanı Sunak'ın istifasını, "beraber çalışmayı özleyeceğim" şeklinde yanıtlayarak, "Hükümetten istifa etmenize üzüldüm. Tarihimizin ekonomimiz için en zorlu döneminde ülkemize üstün hizmetlerde bulundunuz" dedi.