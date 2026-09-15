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Limon 5 TL’ye alıcı bulamıyor: Markette 100 TL’ye kapış kapış satılıyor... Fiyatı tartışma konusu oldu

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Limon 5 TL’ye alıcı bulamıyor: Markette 100 TL’ye kapış kapış satılıyor... Fiyatı tartışma konusu oldu

Limon Adana’da tarlada kilosu 5 TL’ye alıcı bulamıyor. 100 TL’ye kadar kapış kapış satılıyor. Üretici fiyat farkına tepki gösterirken, kentte 215 bin dönüm alanda yetiştirilen limonda 700 bin ton rekolte bekleniyor. Üretici, aracı ve tüketici üçgeninde tartışmaya yol açtı.

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Foto - Limon 5 TL’ye alıcı bulamıyor: Markette 100 TL’ye kapış kapış satılıyor... Fiyatı tartışma konusu oldu

Adana’da 215 bin dönüm alanda yetiştirilen erkenci limonda hasat başladı. Üreticiden 5 TL’ye alınan limonun halde 10 TL’ye, semt pazarında 40 TL’ye, marketlerde ise 100 TL’ye kadar çıktığı belirtildi. Kentte 700 bin ton rekolte bekleniyor.

#2
Foto - Limon 5 TL’ye alıcı bulamıyor: Markette 100 TL’ye kapış kapış satılıyor... Fiyatı tartışma konusu oldu

Çukurova’da yetiştirilen erkenci limonun hasat dönemi başladı. Adana’da yaklaşık 215 bin dönüm alanda üretimi yapılan limonda bu sezon toplam 700 bin ton rekolte bekleniyor. Adana Kabzımallar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mahsun Doğan, üreticiden kilosu 5 TL’ye alınan limonun halde 10 TL’ye satıldığını, semt pazarlarında fiyatın 40 TL’ye, marketlerde ise 100 TL’ye kadar yükseldiğini söyledi.

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Foto - Limon 5 TL’ye alıcı bulamıyor: Markette 100 TL’ye kapış kapış satılıyor... Fiyatı tartışma konusu oldu

Hasadın ardından sebze halinde tonlarca limonun satışa hazır hale geldiğini belirten Doğan, üreticiden tüketiciye kadar oluşan fiyat farkına dikkat çekti ve şu ifadeleri kullandı: "Limonu satmakta ve müşteri bulmakta güçlük çekiyoruz. Sebze halimizde 10 liraya sattığımız limonun fiyatı, halden pazara gidene kadar 10 katına kadar yükseliyor. Bizler burada 10 liraya limon satamazken, marketlerde 100 liraya yakın fiyata satılıyor. Üreticiden tüketiciye herkes mağdur"

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Foto - Limon 5 TL’ye alıcı bulamıyor: Markette 100 TL’ye kapış kapış satılıyor... Fiyatı tartışma konusu oldu

Korsan satışlar nedeniyle fiyat makasının büyüdüğünü öne süren Doğan, ürünlerin tüketiciye daha uygun fiyatla ulaştırılması için denetimlerin artırılmasını isteyerek şu ifadeleri kullandı: “Halin dışında korsan ürün satan kişiler bizleri mağdur ediyor. Makas farkının fazla olmasından dolayı tüketiciye ürünleri ucuz fiyatla ulaştıramıyoruz. Bütün ürünlerin denetim altına alınıp, maksimum fiyatla sınırlandırılmalıdır. Tüketicimiz 1 kilo limon almak yerine 5 kilo alacak, hem çiftçinin elinde kalmayacak hem de tüketici ürünü evlerinde yiyebilecek. Yetkililerden aradaki fiyat farkı konusunda denetimlerini sıklaştırmalarını ve gereken önlemleri almalarını istiyoruz” Üretici Özcan Egin ise aylarca emek verdikleri limonun karşılığını alamadıklarını belirterek fiyat farklarına çözüm bulunmasını isteyerek, “Aylarca limonu bir bebek büyütür gibi emek vererek yetiştiriyoruz. Gübresi, ilacı derken verdiğimiz emeğin karşılığını alamıyoruz. Bugün tarlalarımızda 5 liradan sattığımız limona alıcı bulamıyoruz. Ürün bolluğu var, ihracat da yapılmadığı için ürün elimizde kaldı. Müşterilerimize fiyatlarımızı söylediğimizde dalga geçtiğimizi düşünüyorlar. ‘Markette 100 liraya kadar fiyatlar çıkıyor’ diye soruyorlar. Aracılar fahiş fiyata satıyor. Biz de mağduruz, tüketiciler de mağdur. Çiftçi yaptığı masrafın karşılığını alamıyor, hasat zamanı geldiğinde elimiz boş kalıyor” dedi. (DHA)

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