Limon 5 TL’ye alıcı bulamıyor: Markette 100 TL’ye kapış kapış satılıyor... Fiyatı tartışma konusu oldu

Korsan satışlar nedeniyle fiyat makasının büyüdüğünü öne süren Doğan, ürünlerin tüketiciye daha uygun fiyatla ulaştırılması için denetimlerin artırılmasını isteyerek şu ifadeleri kullandı: “Halin dışında korsan ürün satan kişiler bizleri mağdur ediyor. Makas farkının fazla olmasından dolayı tüketiciye ürünleri ucuz fiyatla ulaştıramıyoruz. Bütün ürünlerin denetim altına alınıp, maksimum fiyatla sınırlandırılmalıdır. Tüketicimiz 1 kilo limon almak yerine 5 kilo alacak, hem çiftçinin elinde kalmayacak hem de tüketici ürünü evlerinde yiyebilecek. Yetkililerden aradaki fiyat farkı konusunda denetimlerini sıklaştırmalarını ve gereken önlemleri almalarını istiyoruz” Üretici Özcan Egin ise aylarca emek verdikleri limonun karşılığını alamadıklarını belirterek fiyat farklarına çözüm bulunmasını isteyerek, “Aylarca limonu bir bebek büyütür gibi emek vererek yetiştiriyoruz. Gübresi, ilacı derken verdiğimiz emeğin karşılığını alamıyoruz. Bugün tarlalarımızda 5 liradan sattığımız limona alıcı bulamıyoruz. Ürün bolluğu var, ihracat da yapılmadığı için ürün elimizde kaldı. Müşterilerimize fiyatlarımızı söylediğimizde dalga geçtiğimizi düşünüyorlar. ‘Markette 100 liraya kadar fiyatlar çıkıyor’ diye soruyorlar. Aracılar fahiş fiyata satıyor. Biz de mağduruz, tüketiciler de mağdur. Çiftçi yaptığı masrafın karşılığını alamıyor, hasat zamanı geldiğinde elimiz boş kalıyor” dedi. (DHA)