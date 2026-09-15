Nüfusu 11’e düşen köyün yaptığı hamle halkı bezdirdi

İsviçre’de nüfusu 11 kişiye kadar düşen tarihi Corippo köyü, boş taş evlerin otele dönüştürülmesiyle yeniden canlandı. Artan turist yoğunluğu, bu kez trafik, otopark ve altyapı sorunlarını beraberinde getirdi.

İsviçre’nin Ticino kantonundaki Verzasca Vadisi’nde bulunan tarihî Corippo köyü, boş kalan taş evlerin konaklama tesisine çevrilmesiyle yeni bir çehre kazandı. 1830’lu yıllarda 300’den fazla kişinin yaşadığı, ancak istihdam kaybı nedeniyle nüfusu 11’e kadar gerileyen yerleşim yeri, İtalya kökenli “albergo diffuso” (yaygın otel) konseptiyle yeniden işlevlendirildi.

EVLERİ OTELE DÖNÜŞTÜRDÜLER

Köyü korumak amacıyla 1976’da temelleri atılan vakıf tarafından hayata geçirilen projede, tek bir büyük otel binası inşa etmek yerine odalar köy geneline yayılan beş ayrı taş eve bölüştürüldü. Eski osteria yapısı restoran ve resepsiyon alanına dönüştürülürken; tarihî fırın, su değirmeni, tarım terasları ve patikalar da yenilendi. Yaklaşık 4 milyon İsviçre frangı maliyetle 2022’de hizmete giren otel, bölgede 12 kişilik istihdam oluşturdu.

KÖYE AKIN OLUNCA ALTYAPI ŞİKAYETLERİ BAŞLADI

Mart-ekim dönemini kapsayan yoğun sezonda konaklayanların sayısı 80’e yaklaşırken, yerleşik nüfusun yedi katına ulaşan bu tablo yerel halk arasında tartışmalara yol açtı. Bazı sakinler ve yazlık sahipleri; dar yollarda artan araç trafiğini, yetersiz otopark kapasitesini ve kanalizasyon hattında oluşan yükü dile getirdi.

Otel işletmecileri ise konukların yüzde 70’ini yerli turistlerin oluşturduğunu ve 80 kişilik yoğunluğun yönetilebilir olduğunu savundu. 2020 yılında komşu beldelerle idari olarak birleşen Corippo’da turizmin hareketlenmesine rağmen, modelin kalıcı nüfus artışına katkı sağlayıp sağlamayacağı henüz öngörülemiyor.