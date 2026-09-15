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Sağlık 4 yıldır duyamıyordu! 220 bin liralık biyonik kulakla Ayşegül yeniden seslere kavuştu
Sağlık

4 yıldır duyamıyordu! 220 bin liralık biyonik kulakla Ayşegül yeniden seslere kavuştu

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4 yıldır duyamıyordu! 220 bin liralık biyonik kulakla Ayşegül yeniden seslere kavuştu

Adana’da doğuştan işitme engelli 11 yaşındaki Ayşegül Şiş’in yıllardır kullanamadığı biyonik kulak cihazı, Yüreğir Kaymakamlığının desteğiyle yenilendi.

Adana’da 11 yaşındaki Ayşegül Şiş için dört yıllık sessizlik sona erdi. Abdullah (35) ve Ebru (35) Şiş çiftinin 4 çocuğundan ikisi doğuştan işitme engelli dünyaya geldi. Çiftin çocuklarından Ayşegül, henüz 5 yaşındayken biyonik kulak ameliyatı oldu. Ancak ameliyattan yaklaşık bir yıl sonra küçük kız, oyun oynadığı sırada biyonik kulağını kırdı. Maddi imkansızlıklar nedeniyle cihaz yenilenemeyince Ayşegül, 4 yıl duyamadan yaşamını sürdürdü.

 

Aile maliyeti karşılayamamıştı

Baba Abdullah Şiş'in yaklaşık 2 yıl önce motosiklet kazası geçirerek yaralanarak çalışamaz hale gelmesiyle gelir kaybı yaşayan aile, ev kirasını ödeyemeyince oturdukları evden çıkarıldı. Bunun üzerine Şiş çifti, çocuklarıyla birlikte kayınbabalarının Yüreğir ilçesi Yunus Emre Mahallesi'ndeki evine yerleşti.

 

Aile, yaşadığı tüm bu sıkıntılar arasında Ayşegül'ün yeniden duyabilmesi için gereken biyonik kulak cihazının yaklaşık 220 bin liralık maliyeti de karşılayamadı.

 

Ailenin çağrısını duyan Yüreğir Kaymakamlığı, Ayşegül'ün tedavisini ve biyonik kulağının satın alımını üstlendi. Gerekli rehabilitasyon süreçlerinin ardından Ayşegül'ün yeniden okuluna döneceği, duyma sorununun günden güne ortadan kalkacağı ifade edildi.

 

“Ayşegül artık duyuyor”

Gazetecilere konuşan anne Ebru Şiş, kızının 4 senedir işitme cihazı olmadığını söyleyerek, "Maddi sıkıntılardan dolayı işitme cihazı alamıyorduk. Bu nedenle sesimizi duyurmaya çalıştık. Kaymakamlık bize yardımcı oldu. Herkesten Allah razı olsun. Kızım cihazına kavuştu. Ayşegül artık duyuyor" dedi.

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