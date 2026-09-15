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Güçlü rakip olamıyor: Tümer Metin Lukaku'ya fena patladı...

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Güçlü rakip olamıyor: Tümer Metin Lukaku'ya fena patladı...

Fenerbahçe'nin Gaziantep FK ile golsüz berabere kaldığı maçı Tümer Metin değerlendirdi. Ünlü yorumcu, sarı-lacivertlilerin santrforu Romelu Lukaku için dikkat çeken ifadeler kullandı.

#1
Foto - Güçlü rakip olamıyor: Tümer Metin Lukaku'ya fena patladı...

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Gaziantep FK ile golsüz berabere kaldı. Tivibuspor ekranlarında maçı değerlendiren Tümer Metin, sarı-lacivertlilerin santrforu Romelu Lukaku için çarpıcı ifadeler kullandı. Tümer Metin'in açıklamaları şöyle:

#2
Foto - Güçlü rakip olamıyor: Tümer Metin Lukaku'ya fena patladı...

"Lukaku yetersiz. Lukaku'nun kilosunu da konuşursun... Bana kalırsa kariyerini de konuşun. Belçika Milli Takımı'nı talan etti bu adam. Altın jenerasyon denen takım, Lukaku yüzünden bir şey olmadı.

#3
Foto - Güçlü rakip olamıyor: Tümer Metin Lukaku'ya fena patladı...

Napoli'de bir oynadığı dönem, parladığı dönem. Bana kalırsa gerisi hep böyleydi. Bizim ligimizin oyuncusu değil bana kalırsa, bizim ligin santrforu değil."

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