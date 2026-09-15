Tam 7 metrelik ayak izi bulundu! Bilim dünyasını heyecanlandırdı!

Yeraltı sularıyla taşınan kalsiyum karbonatın bu malzemeyi sertleştirmesi sayesinde izler milyonlarca yıl boyunca korunabildi. Çevredeki daha yumuşak kayaçlar aşındıkça ayak izlerinin kalıpları yeniden ortaya çıktı. BİLİM İNSANLARI NEDEN T. REX OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYOR? Araştırmacılar izlerin yüzeyindeki çatlaklar nedeniyle dinozorun ayak anatomisine ilişkin tüm ayrıntıların korunmadığını belirtiyor. Bu nedenle izlerin kesin olarak T. rex tarafından bırakıldığını kanıtlamak mümkün değil. Ancak izlerin devasa boyutu, dar parmak şekilleri, oluştuğu dönem ve bulunduğu bölge yetişkin bir T. rex ihtimalini güçlendiriyor.