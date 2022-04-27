İngiltere'de hayat pahalılığı nedeniyle perakende satışlarda sert düşüş!

Açıklamada, son aylarda hayat pahalılığının ciddi şekilde artış kaydettiği ülkede, yükselen enerji ve gıda fiyatları nedeniyle halkın perakende harcamalarını kıstığı belirtildi.

Perakende satış verisinin nisan ayında 108 büyük perakende şirketiyle yapılan anketin sonuçlarına dayandığı kaydedildi.

Verilere ilişkin değerlendirmede bulunan Pantheon Macroeconomics'in Kıdemli İngiltere ekonomisti Gabriella Dickens, "Son veriler mart ayındaki düşüşü takip ediyor. Veriler, enflasyondaki sıçrama ve yüksek vergi yükü nedeniyle reel gelirlerdeki mevcut düşüşün perakende satışlar üzerinde baskı oluşturacağını gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Araştırma şirketi Kantar, dün yaptığı açıklamada, ülkede gıda fiyatlarının bu yılın nisan ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,9 artış kaydettiğini, bunun Aralık 2011'den bu yana görülen en yüksek artış olduğunu belirtmişti.

Ülkede enflasyon son 30 yılın en yüksek seviyesinde

İngiliz perakende zinciri Morissons, yaklaşık 500 temel gıda ürününde fiyatları ortalama yüzde 13 azaltacağını, Asda ise bazı ürünlerde fiyatların yıl sonuna kadar sabitleneceğini duyurdu.

Ülkede geçen hafta, önde gelen süpermarket zincirleri Ukrayna'da gelen ayçiçeği yağının azalması nedeniyle müşterilerin satın alabilecekleri ürün sayısını sınırlamıştı.

Perakende zincirlerinden Tesco müşteri başına 3, Waitrose ve Morrisons ise müşteri başına 2 şişe ayçiçeği yağının satın alınabileceğini duyurmuştu.

İngiltere'de ocak ayından bu yana 1 litrelik ayçiçeği yağının fiyatı yüzde 10'un üzerinde artışla 1,26 sterline, 5 litrelik ayçiçeği yağının fiyatı ise yüzde 6'nın üzerinde yükselişle 3,10 sterline çıktı.

İngiltere'de mart ayı itibarıyla yüzde 7 olan enflasyon, son 30 yılın en yüksek seviyesine çıkmıştı.