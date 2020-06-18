İngiltere'de halk karantinayı televizyon önünde geçirdi

MANCHESTER (AA) - İngiltere'de yeni tip koronavirüs nedeniyle uygulanan karantina döneminde, halkın en çok televizyon önünde vakit geçirdiği bildirildi.

Ulusal İstatistik Ofisi (ONS), İngiltere'de 23 Mart'ta uygulanmaya başlanan karantina sırasında insanların boş vakitlerini nasıl değerlendirdiklerine ilişkin bir rapor yayımladı.

Buna göre, 100 günlük karantina uygulaması sırasında İngilizlerin en çok vakit harcadığı etkinlik 2 saat 53 dakika ile televizyon ve video izlemek oldu.

Raporda, kitap okumanın günde 23 dakika ile en az vakit harcanan faaliyetlerden biri olduğu belirtildi.

Rapora göre, halk karantina döneminde 18 dakika daha fazla uyudu.

Raporda, insanların aileleri ve arkadaşlarıyla telefon ve mesajlaşma uygulamaları ile iletişim kurmaya, karantina öncesi günlere kıyasla daha az vakit harcadığı belirtildi. İngilizlerin aile üyeleri ve arkadaşlarıyla telefon ve mesajlaşma uygulamaları aracılığıyla iletişime ayırdıkları süre 16 dakika oldu.

Ayrıca, İngiltere'de insanların karantina döneminde günün 1 saat 23 dakikasını yemek hazırlayarak ve yiyerek, 26 dakikasını da bilgisayar oyunları oynayarak geçirdiği kaydedildi.



