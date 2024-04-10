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Dünya İngiltere'de Gazze protestosu! Savunma Bakanlığı binasını kırmızıya boyadılar
Dünya

İngiltere'de Gazze protestosu! Savunma Bakanlığı binasını kırmızıya boyadılar

Yeniakit Publisher
2024-04-10 21:37:00 -
İngiltere'de Gazze protestosu! Savunma Bakanlığı binasını kırmızıya boyadılar

İngiltere'de, katil İsrail'e silah ambargosu uygulanmasını isteyen Youth Demand adlı aktivist grubun üyeleri, İngiltere Savunma Bakanlığı binasını boyayarak protesto etti.

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarına dünyanın dört bir yanında tepkiler gelmeye devam ediyor. İngiltere’nin başkenti Londra’da Youth Demand adlı aktivist grubun üyeleri, İsrail’e silah ambargosu uygulanması talebi ile İngiltere Savunma Bakanlığı binasına boyalı saldırı düzenledi. Protesto sırasında bazı aktivistler gözaltına alındı.

Grup tarafından yapılan açıklamada, "Bakanlık savunmuyor, öldürüyor. İngiltere, İsrail'e silah finansmanına izin verdiği için bu ölüm projesinin devam etmesini artık kabul etmiyoruz" denildi.

“Tutuklandıklarını görmekten memnuniyet duyduğum korkak suçlular”

İngiltere Savunma Bakanı Grant Schapps, yaptığı açıklamada, "Silahlı Kuvvetler korkutulamaz ve korkutulmayacaktır. Savunma Bakanlığı'nın içindekiler her gün diktatörlere ve teröristlere karşı duruyorlar. Birçoğu hepimizi korumak için hayatlarını tehlikeye atan vatanseverler. Bugün bizi hedef alanlar ise tam tersi, tutuklandıklarını görmekten memnuniyet duyduğum korkak suçlular" dedi.

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