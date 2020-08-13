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Medya

İngiltere'de Diriliş Ertuğrul için dikkat çeken sözler

İngiltere'nin önemli gazetelerinden Guardian'da yayımlanan bir yazıda yayınlandığı dönemde izlenme rekorları kıran Diriliş Ertuğrul dizisinin dünyada bir fenomene dönüştüğü belirtildi.

Yeniakit Publisher
2020-08-13 16:07:00 -
İngiltere'de Diriliş Ertuğrul için dikkat çeken sözler

TRT'De yayınlandığı dönemde izlenme rekorları kıran sonrasında ise 70'den fazla ülkeye ihraç edilerek dünyada rekorlar kıran Diriliş Ertuğrul dizisi İngiliz basınında yayımlanan bir makalede analiz edildi.

İngiltere'nin önde gelen gazetelerinden Guardian'da, Aina Han imzası ile yayınlanan yazıda, dikkat çeken ifadeler kullandı. Han, yazısında annesinin diziye hayran olduğunu belirterek "İçerdiği romantizm, göz alıcı kostümleri, etkileyici müziği ve savaş sahneleri ile Müslümanların 'Game of Thrones (Taht Oyunları)' dizisi oldu" ifadelerini kullandı.

Dünyayı kendine bağladı

Han dizide İslami ritüellerin doğru betimlendiğini ve ünlü İslam düşünürü İbnü'l Arabi'nin bilgelik dolu sözleriyle senaryonun kendine özgü olduğunu vurguladı. Diziye övgüler yağdıran Han, Diriliş Ertuğrul'un Latin Amerika'dan, Güney Asya'ya ve Afrika'ya kadar herkesi kendine bağladığını belirtti.

Türkçe öğretiyor

Han, diziyi izleyen insanların Müslümanların kültürel değerlerini öğrendiğini ifade eden Han, diziden etkilenen yabancıların Türkçe öğrenmeye başladıklarını söyledi.

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