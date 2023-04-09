İngiltere'de devler çarpıştı
İngiltere Premier Lig'de zirveyi yakından ilgilendiren maçta Liverpool ile Arsenal karşı karşıya geldi. Lider Arsenal, 2-0 öne geçtiği maçta skoru koruyamadı ve maç 2-2'lik skorla sona erdi.
Andield Stadyumu'nda oynanan Liverpool-Arsenal maçı tam bir futbol şöleni yaşattı. Liverpool, 2-0 geriye düştüğü maçı 2-2 beraberlikle tamamladı, Mohamed Salah'la da penaltı kaçtı.
Yarım saatte şok skor
Arsenal 8'de Gabriel Martinelli ile öne geçti. 28'de Gabriel Jesus sahneye çıktı. İlk yarım saatte fırtınalar estiren Arsenal, farkı yükseltecek pozisyonları cömertçe harcadı. 42'de Mohamed Salah'la farkı 1'e indiren Liverpool, ikinci yarıya umutlu girdi.
Penaltı kaçtı
Salah, 54'te penaltı atışından yararlanmadı. Hayli etkisiz bir vuruş yapan Mısırlı futbolcu kaçırdığı penaltıdan sonra yıkıldı. Baskısını iyice artıran Liverpool, 87'de Firmino'nun kafa golüyle beraberliği yakaladı. Maç 2-2 tamamlandı.