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Dev şirketler iflas etti! İflas oranları artıyor: Almanya’da iflas eden zincirler…

2023-05-19 21:22:06
Dev şirketler iflas etti! İflas oranları artıyor: Almanya’da iflas eden zincirler…

Küresel ekonomik kriz etkisini göstermeye devam ediyor. Dev firmalar için iflas yolu göründü. Pandemi ve Rusya-Ukrayna savaşının neden olduğu enerji kriziyle tetiklenen küresel enflasyona karşı, özellikle Almanya dayanamıyor...

#1
Foto - Dev şirketler iflas etti! İflas oranları artıyor: Almanya’da iflas eden zincirler…

Şirketler, yüksek enerji maliyetleri ve artan faiz oranlarının yükünü taşıyor. Bu, artan sayıda iflas başvurusuna yol açıyor. Özellikle inşaat sektörü ve ticaret etkileniyor. Geçen yıldan bu yana iflas oranları artıyor: İşte Almanya’da iflas eden zincirler… Bilgi hizmeti sağlayıcısı CRIF tarafından 2022'deki kurumsal iflas analizinin ana sonuçlarına göre geçen yıl Almanya'da 14.578 şirket iflas başvurusunda bulundu. Bu, şirket iflaslarının bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,2 arttığı anlamına geliyor (2021: 13.991 şirket iflası). 2022'de kurumsal iflas sayısı 2009'dan bu yana ilk kez yeniden arttı. Ancak iflaslar düşük seviyede kalıyor. 1999'da yeni iflas yasasının getirilmesinden bu yana, 2021'de yalnızca daha az iflas yaşandı. Almanya'da hala 39.320 şirket iflasının olduğu 2003'teki önceki rekor iflas yılına kıyasla, 2022'deki iflas sayısı yüzde 60'ın üzerinde düştü.

#2
Foto - Dev şirketler iflas etti! İflas oranları artıyor: Almanya’da iflas eden zincirler…

Ekonomik durgunluk ve artan faiz maliyetleri göz önüne alındığında, Almanya'da şirket iflaslarında artış olduğuna dair işaretler var. Federal İstatistik Ofisi tarafından açıklanan verilere göre Mart ayında başvurulan standart iflas davası sayısı bir önceki aya göre yüzde 13,2 arttı. Şubat ayında yüzde 10,8'lik bir artış olmuştu. Devlet yardımı iflas dalgasını önledi Korona ve enerji krizine rağmen 2020, 2021 ve 2022'de tarihsel olarak düşük sayıda şirket iflası kaydedildi. Bunun nedenleri; iflas başvurusunda bulunma yükümlülüğünün kısmen askıya alınması , kısa çalışma ödeneklerinin genişletilmesi , şirketlere mali destek verilmesi ve vergi daireleri ve sağlık sigortası şirketlerinin uygulamalarının dondurulması gibi kapsamlı devlet yardımları...

#3
Foto - Dev şirketler iflas etti! İflas oranları artıyor: Almanya’da iflas eden zincirler…

Ancak, şimdi trendin tersine döndüğüne dair işaretler var. Artan üretim maliyetleri, artan personel giderleri ve faiz oranlarındaki önemli artış , birçok şirketin finansal durumunu kötüleştiriyor. Uzmanlar bu nedenle Almanya'daki şirket iflaslarında artış bekliyor. Kredi sigortacısı Allianz Trade, bu yıl yüzde 15'lik bir artış bekliyor. İstatistik ofisine göre, Ocak ayında bölge mahkemelerine açılan şirket iflaslarının sayısı 1.271 oldu. Bu da bir önceki yıla göre yüzde 20,2'lik bir artışa tekabül ediyor. Aralık ayında ise artış yüzde 19,7 oldu. arti49'a göre: Yılın başında en çok kurumsal iflas inşaat sektöründe kaydedildi, yani 246 vaka (yüzde 19,4 artış). Bunu 204 işlemle (yüzde 27,5 artış) ticaret (motorlu kara taşıtlarının bakım ve onarımı dahil) izledi.

#4
Foto - Dev şirketler iflas etti! İflas oranları artıyor: Almanya’da iflas eden zincirler…

En yüksek iflas oranına sahip Berlin! En yüksek iflas yoğunluğu, Berlin'de 10.000 şirket başına 82 iflasla 2022'de yaşandı. Ulusal ortalama, 10.000 şirket başına 48 iflas oldu. Berlin'in yanı sıra Bremen (10.000 şirkete 73 iflas), Kuzey Ren-Vestfalya (62), Hamburg (63), Saarland ve Hessen (53'er) de bu değerin üzerinde yer alıyor. 2022'de en az şirket iflası Bavyera ve Thüringen'de (her biri 10.000 şirkette 35 iflas) ve Baden-Württemberg'de (36) yaşandı. Mutlak olarak, Kuzey Ren-Vestfalya (3.789), Bavyera (1.994) ve Baden-Württemberg (1.517) federal eyaletleri en fazla kurumsal iflas bildirdi. Bremen'de en güçlü düşüş 2021 ile karşılaştırıldığında, Bremen'deki şirket iflasları en çok düşen ülke oldu (eksi yüzde 33,6). Ayrıca Saarland'da (eksi yüzde 7,1) ve Kuzey Ren-Vestfalya'da (eksi yüzde 4,1) daha az kurumsal iflas yaşandı. Brandenburg (artı yüzde 40,3), Rheinland-Palatinate (artı yüzde 17,1), Saxony (artı yüzde 16) ve Schleswig-Holstein (artı yüzde 15,6) önemli ölçüde daha fazla kurumsal iflas bildirdi.

#5
Foto - Dev şirketler iflas etti! İflas oranları artıyor: Almanya’da iflas eden zincirler…

Almanya’da 2023 yılında iflas eden şirketler: Ayakkabı perakendecisi Görtz iflas etti. Çoğu Kuzey Ren-Vestfalya'da olmak üzere Almanya genelinde 80 şube kapatılmak zorunda kaldı. Münih'te kurulan, Keller Sports mart ayında iflas etti. Moda şirketi Gerry Weber Ukrayna savaşından ve bunun sonucunda ortaya çıkan enflasyonun yanı sıra değişen satın alma davranışından sonra yaşadıkları sıkıntılar sebebiyle iflas etti. Moda şirketi Peek & Cloppenburg mayıs ayında iflas başvurusunda bulundu. Saksonya'daki en eski geleneksel şirket olan Eisenwerk Erla, iflas başvurusunda bulunmak zorunda kaldı Erla demir fabrikaları son zamanlarda artan hammadde ve enerji maliyetleri nedeniyle mali sıkıntıya girmişti. TK Fashion Group GmbH moda zinciri de şubat ayında iflas başvurusunda bulunmak zorunda kaldı. Almanya'nın moda perakendecisi Zapata mayıs ayında iflas ettiğini açıkladı ve tüm şubelerini kapatacağını duyurdu.

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