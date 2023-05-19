Dev şirketler iflas etti! İflas oranları artıyor: Almanya’da iflas eden zincirler…

En yüksek iflas oranına sahip Berlin! En yüksek iflas yoğunluğu, Berlin'de 10.000 şirket başına 82 iflasla 2022'de yaşandı. Ulusal ortalama, 10.000 şirket başına 48 iflas oldu. Berlin'in yanı sıra Bremen (10.000 şirkete 73 iflas), Kuzey Ren-Vestfalya (62), Hamburg (63), Saarland ve Hessen (53'er) de bu değerin üzerinde yer alıyor. 2022'de en az şirket iflası Bavyera ve Thüringen'de (her biri 10.000 şirkette 35 iflas) ve Baden-Württemberg'de (36) yaşandı. Mutlak olarak, Kuzey Ren-Vestfalya (3.789), Bavyera (1.994) ve Baden-Württemberg (1.517) federal eyaletleri en fazla kurumsal iflas bildirdi. Bremen'de en güçlü düşüş 2021 ile karşılaştırıldığında, Bremen'deki şirket iflasları en çok düşen ülke oldu (eksi yüzde 33,6). Ayrıca Saarland'da (eksi yüzde 7,1) ve Kuzey Ren-Vestfalya'da (eksi yüzde 4,1) daha az kurumsal iflas yaşandı. Brandenburg (artı yüzde 40,3), Rheinland-Palatinate (artı yüzde 17,1), Saxony (artı yüzde 16) ve Schleswig-Holstein (artı yüzde 15,6) önemli ölçüde daha fazla kurumsal iflas bildirdi.