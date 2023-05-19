Dev şirketler iflas etti! İflas oranları artıyor: Almanya’da iflas eden zincirler…

Ancak, şimdi trendin tersine döndüğüne dair işaretler var. Artan üretim maliyetleri, artan personel giderleri ve faiz oranlarındaki önemli artış , birçok şirketin finansal durumunu kötüleştiriyor. Uzmanlar bu nedenle Almanya'daki şirket iflaslarında artış bekliyor. Kredi sigortacısı Allianz Trade, bu yıl yüzde 15'lik bir artış bekliyor. İstatistik ofisine göre, Ocak ayında bölge mahkemelerine açılan şirket iflaslarının sayısı 1.271 oldu. Bu da bir önceki yıla göre yüzde 20,2'lik bir artışa tekabül ediyor. Aralık ayında ise artış yüzde 19,7 oldu. arti49'a göre: Yılın başında en çok kurumsal iflas inşaat sektöründe kaydedildi, yani 246 vaka (yüzde 19,4 artış). Bunu 204 işlemle (yüzde 27,5 artış) ticaret (motorlu kara taşıtlarının bakım ve onarımı dahil) izledi.