  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor İngiltere'de Community Shield, Arsenal'in
Spor

İngiltere'de Community Shield, Arsenal'in

- Liverpool'a, normal süresi 1-1 biten maçta penaltılarda 5-4 üstünlük kuran Arsenal, 16. kez Community Shield'ın sahibi oldu

Yeniakit Publisher
2020-08-29 21:31:16 -
İngiltere'de Community Shield, Arsenal'in


LONDRA (AA) - Arsenal, normal süresi 1-1 biten maçta Liverpool'a penaltılarda 5-4 üstünlük sağlayarak Community Shiled'ı müzesine götürdü.

İngiltere'de geçen sezon Federasyon Kupası'nı kazanan Arsenal ile ligde şampiyonluk ipini göğüsleyen Liverpool, başkent Londra'daki Wembley Stadı'nda Community Shield Kupası için karşı karşıya geldi.

Gabonlu futbolcu Pierre-Emerick Aubameyang, karşılaşmanın 12. dakikasında rakip fileleri havalandırarak Arsenal'i 1-0 öne geçirdi ve ilk yarı bu skorla sonuçlandı.

Liverpool, 73. dakikada Takumi Minamino'yla bulduğu golle beraberliği sağladı ve maçın 90 dakikası 1-1 tamamlandı.

Penaltı atışlarına geçilen mücadelede, Liverpool bir atışta gol bulamayınca Arsenal rakibine 5-4'lük üstünlük sağladı ve Community Shield'ı 16. kez kazandı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Turkcell Akademi’nin fark oluşturan programlarına uluslararası iki ödül
Teknoloji

Turkcell Akademi’nin fark oluşturan programlarına uluslararası iki ödül

Turkcell Akademi’nin finansal gelişim ve liderlik odaklı iki eğitimi, dünyanın en prestijli kurumsal organizasyonlarından Brandon Hall Excel..
Doğu Akdeniz'de Türk gemilerine 'Vur' emri verildi
Gündem

Doğu Akdeniz'de Türk gemilerine 'Vur' emri verildi

Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilim sonrası çatışma dahil her türlü seçenek için hazırlık yapan TSK, angajman seviyesine gemi komutanına kadar i..
Başkan Erdoğan jest yapmıştı! Devlet Bahçeli arayıp endişesini dile getirdi
Gündem

Başkan Erdoğan jest yapmıştı! Devlet Bahçeli arayıp endişesini dile getirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile Adana’da yapılan köprüye, Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli’nin adı verilmiş..
Satılık 2014 model Ford Focus
Satılık 2014 model Ford Focus

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı