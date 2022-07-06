İngiltere'de Boris Johnson'a istifa baskısı!

İngiltere'de bakanlar ve milletvekilleri birer birer istifa ederken, bakanlar, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'a istifa baskısı yapmak üzere başkent Londra’daki Downig Caddesi'ndeki Başbakanlık Ofisi'ne gitti. İngiltere basınında yer alan haberlere göre, Johnson'a gitmesi için baskı yapacak olan bakanlar arasında, dün yeni Maliye Bakanı olarak atanan Nadhim Zahawi, İçişleri Bakanı Priti Patel, Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, İş Bakanı Kwasi Kwarteng, Galler Bakanı Simon Hart, Kuzey İrlanda Bakanı Brandon Lewis, Uluslararası Ticaret Bakanı Anne-Marie Trevelyan'ın yer aldığı bildirildi. Bakanların, Johnson ile Başbakanlık görevinden istifasını görüşmeyi bekledikleri belirtildi.

"Başbakan olmaya devam edeceğim"

Johnson, hükümette art arda gelen 30'dan fazla istifadan sonra, Başbakanlık görevine devam edeceği konusunda ısrar etti. İrtibat Komitesinde ifade veren Johnson, istifa konusunda ne düşündüğü sorusuna karşılık yaptığı açıklamada, "Seçilmiş olduğum işe devam edeceğim ve bunu yapmaya devam edeceğimi size söylemekten mutluluk duyuyorum" dedi.

Johnson, "yarın yine başbakan olmaya devam edeceğini" söylerken, kendine yöneltilen istifa baskılarını geçim krizi ve Ukrayna'daki savaş hakkında konuşarak cevapladı. Johnson, "İnsanların maruz kaldığı baskılara ve hükümetin bu tür önceliklere odaklanması gerekiyor. Bizim yaptığımız da bu. 80 yılı aşkın süredir Avrupa'nın en büyük savaşıyla ilgileniyorum ve bundan uzaklaşmanın nasıl bir sorumluluk olacağını anlayamıyorum" dedi.

Komitedeki görüşme boyunca sorgulanan Johnson, özellikle muhalefetteki İşçi Partisi milletvekilleri tarafından eleştirildi. Milletvekilleri Johnson'a "iktidarda kalmasının komik olduğunu" ve "görevden ayrılmasının ülke çıkarına olacağını" söyledi.

İstifa sayısı artmaya devam ediyor

Dün akşam Sağlık Bakanı Sajid Javid ve Maliye Bakanı Rishi Sunak'ın istifasıyla birlikte başlayan kriz şu ana kadar 31 bakan ve milletvekilinin istifa etmesine neden oldu. Johnson'ın yönetimine duyulan "güvensizlik" nedeniyle yapılan istifalar son 24 saat içerinde gerçekleşti. İngiltere basınına göre, Hükümetin yaklaşık 5'te 1’inin şu ana kadar istifa ettiği bildirildi.

Partygate

İngiltere Başbakanı Johnson, 2020 ve 2021 yıllarında Covid-19 kısıtlamaları sırasında uygulanan kuralları ihlal ettiğinin ortaya çıkmasından sonra hem lideri olduğu Muhafazakar Parti tarafından hem de muhalefet liderleri ve halk tarafından eleştirilmişti. Johnson, "Partygate Skandalı" olarak adlandırılan bir soruşturmada kendi hükümetinin yürürlüğe koyduğu kısıtlama kurallarını açıkça ihlal ettiği ortaya çıktıktan sonra lideri olduğu Muhafazakar Parti milletvekilleri tarafından haziran ayında "güven oylamasına" tabi tutulmuştu. 359 Muhafazakar Parti milletvekili arasından 148'i Johnson'a güvenmedikleri yönünde oy kullanırken, 211'i ise Johnson lehine oy kullanarak Johnson'ın Başbakanlık görevine devam etmesi gerektiğini savunmuştu.