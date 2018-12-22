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İngiltere'de bir yılda 600 evsiz öldü!

İngiltere ve Galler'de geçen yıl yaklaşık 600 evsizin hayatını kaybettiği ifade ediliyor.

22 Aralık 2018 Cumartesi 01:23
İngiltere'de bir yılda 600 evsiz öldü!

İngiltere Ulusal İstatistik Kurumu tarafından ilk kez açıklanan veriler, son 5 yıl içinde ölen evsiz sayısının yüzde 24 arttığına işaret ediyor.

Londra'da 3 gün önce parlamento binası önünde yaşayan bir kişi fenalaşarak hastaneye kaldırılmıştı. Hastanede kurtarılamayan bu kişinin ölümü, hükümetin, "gözleri önünde yaşanan bir trajediyi önlemekte yetersiz kaldığı" eleştirilerine neden olmuştu.

Şubat'ta da aynı noktada evsiz bir kişi donarak ölmüştü.

Sokakta yaşayan erkeklerin ortalama ömrü 44 yıl

Ulusal İstatistik Dairesi'ne göre 2017'deki evsiz ölümlerinin yarısından fazlası; uyuşturucu, karaciğer hastalıkları ve intiharlardan kaynaklandı.

Ölenlerin yüzde 84'ü erkek. Sokaklarda yaşayanların ortalama ömrü erkeklerde 44, kadınlarda 42 yıl.

İngiltere ve Galler'de normalde erkekler için ortalama yaşam beklentisi 76, kadınlarda ise 81 yıl.

Ülkede 24 bin evsiz var

Evsizlere yardım eden Crisis adlı kuruluşun geçen hafta açıkladığı verilere göre ülkedeki evsizlerin sayısı son beş yılda ikiye katlanarak 24 bine çıktı.

Son bir yıl içindeki artış yüzde 20 civarında.

'Dünyanın en zengin ülkelerinden biriyiz, kapımızın önünde insanlar ölüyor'

Salı gecesi, bir metro istasyonunun önünde baygın halde bulunan Gyula Remes adlı 43 yaşındaki bir Macar vatandaşı kurtarılamamıştı.

Kız arkadaşı tarafından, siyasetçilerin ve Avam Kamarası personelinin kullandığı kapının önünde morarmış halde bulunan Remes'e, içinde sentetik uyuşturucu olduğundan şüphelenilen bir sigaranın verildiği söyleniyor.

Arkadaşına göre, yakın bir zaman önce aşçı yardımcısı olarak iş bulan Remes, ilk maaşını aldıktan sonra bir ev tutmayı planlıyordu.

Remes'in parlamento binası önündeki ölümü Meclis'te tartışmaya neden oldu. Ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin milletvekillerinden Neil Coyle, "Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan Westminster'ın aynı zamanda evsizlerin donmamak için sığınmak zorunda kaldıkları bir yer haline gelmesinden hepimiz utanç duymalıyız" dedi.

İşçi Partisi, evsiz sayısının 2010'dan bu yana hızla artmasının iktidardaki Muhafazakar Parti'nin politikalarının bir sonucu olduğunu vurguluyor.

Kaynak: BBC Türkçe

Günün Özeti

Haber Tarihi: 22 Aralık 2018 Cumartesi 01:23
  1. İngiltere
  2. Londra
  3. Galler

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