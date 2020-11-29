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Dünya İngiltere'de bir salgın daha! Çiftlikte rastlandı
Dünya

İngiltere'de bir salgın daha! Çiftlikte rastlandı

Koronavirüs salgını henüz sona ermeden İngiltere'de kuş gribi salgını patlak verdi. Northallerton kasabasındaki bir çiftlikte "H5N8" olarak da bilinen kuş gribi salgınının yayıldığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-11-29 19:10:00 -
İngiltere'de bir salgın daha! Çiftlikte rastlandı

İlk olarak Çin'in Hubei eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede bütün dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını henüz bitmeden, İngiltere'nin kuzeyindeki Northallerton'daki bir çiftlikte kuş gribi olarak da bilinen H5N8 salgınının patlak verdiği açıklandı.

Birleşik Krallık Hayvancılık Bakanı Christine Middlemiss bir açıklama yaparak ülkenin kuzeyinde yeni bir salgının tespit edildiğini bildirdi. Middlemiss, "North Yorkshire, Northallerton yakınlarındaki bir hindi çiftliğinde kuş gribine rastlandı" ifadelerini kullandı. Middlemiss, salgının H5N8 virüsü ile yayıldığını belirtti.

10 bin kuş itlaf edilecek

Yapılan açıklamada, yaklaşık 10 bin kuşun insani şekillerle itlaf edileceği belirtilirken, bu hastalığın insanlara bulaşma riskinin çok düşük olduğu söylenildi.

 

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