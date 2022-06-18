İngiltere'de binlerce kişi pahalılığa karşı yürüdü: Maaşları artırın
İngiltere'de hayat pahalılığına karşı yapılan gösteride, hükümetten giderek artan enflasyonla mücadele için maaşların iyileştirmesi istendi.
İngiltere'nin başkenti Londra'da hayat pahalılığına karşı yapılan gösteride, hükümetten giderek artan enflasyonla mücadele için maaşların iyileştirmesi istendi.
Sendikalar Birliği (TUC) tarafından organize edilen gösteri, Portland Place'te başladı. Daha sonra binlerce gösterici, yaklaşık 3 kilometre yürüyerek Parlamento Meydanı'na ulaştı.
Bazı göstericiler, "Yeter artık", "Maaşları artırın, faturaları düşürün", "Herkes için güvenli ev" yazılı dövizler taşırken, sık sık hükümet karşıtı sloganlar atıldı.