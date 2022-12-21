İngiltere’de ambulans çalışanları grevde

İngiltere’de sağlık sektöründeki iş bırakma eylemleri devam ediyor. Dün on binlerce hemşirenin enflasyona karşı maaş zammı talebiyle greve gitmesinin ardından bugün de ambulans çalışanları ülke genelinde ve Galler’de iş bıraktı.

Aralarında paramedikler, acil durum asistanları, ambulans teknisyenleri, çağrı merkezi çalışanları ve 999 hattı çalışanları olmak üzere Unison, GMB ve Unite sendikasından 25 bin kişi greve katıldı. Grev boyunca kalp krizi gibi hayati tehlike oluşturan durumlara öncelik verileceği belirtildi.

İngiltere Sağlık Bakanı Steve Barclay, Ulusal Sağlık Sistemi'nin baskı altında olduğunu söyleyerek halkı sağ duyuya çağırdı.

Barclay, "Bu noktada sendikalar kategori bir, kategori iki, yaşamı tehdit eden ve acil durum çağrılarının tamamını kapsayan greve gitmeyi tercih ettiler ve bunu yaparak bizimle anlaşmaya istekli olmadıklarını gösterdiler” dedi. Unison sendikasının Genel Sekreteri Christina McAnea, Barclay’nın açıklamasına tepki göstererek “Bakan’dan gelen suçlamalarla hükümetin yaptığı hatalar ve bu anlaşmazlığı yapıcı bir şekilde çözmeyi reddetmeleri üzerindeki dikkati dağıtmaya çalışıyorlar” şeklinde konuştu.

Unite sendikasındaki mevkidaşı Sharon Graham ise birinci kategorideki tüm aramaların cevaplanacağını, felç gibi durumları içeren ikinci kategori aramaların ise sağlık çalışanları tarafından değerlendirileceğini söyledi.

Graham, “Bu grevin gerçekleşmesine gerek yoktu. Hükümet müzakere masasına geri dönmeli ki çalışanlar olarak uygun bir maaş artışı elde edebilelim ve herkes işine geri dönebilsin” ifadelerini kullandı.