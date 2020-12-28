İngiltere'de 60 yaş altı koronavirüs ölümlerinin sayısı açıklandı

İngiliz The Sun gazetesinin Ulusal Sağlık Hizmetleri verilerine dayandırdığı habere göre; bu rakam, 2 Nisan-23 Aralık arasında ülke genelinde kayıtlara geçen koronavirüsü bağlantılı tüm ölümlerin yüzde 0.8'ine karşılık geliyor.

İngiltere'de 47 bin 749 kişi Covid-19 nedeniyle hastanelerde hayatını kaybetti. Bunlardan 45 bin 770'inin bilinen sağlık sorunları vardı. Bin 979'unun ise sağlıklı olduğu bildirildi.

Sağlıklı hastalarda vefat

Bu 'sağlıklı' hastalardan 338'inin yaşlarının 40 ila 59 arasında olduğu, 44'ünün ise 20 ila 39 arasında aktarıldı. Verilere göre; 19 yaşın altında olanların sayısı ise altı. Geri kalan bin 591 hastanın ise 60 yaş ve üzerinde olduğu öğrenildi.

Sağlık sorunu bulunanlarda vefat

Öncesinde sağlık sorunu bulunup hastanede hayatını kaybedenler arasında 21 hasta 0-19, 263 kişi 20-39 ve 2 bin 926 hasta ise 40-59 yaş aralıklarındaydı. Covid-19 sonucu vefat eden 17 bin 325 kişinin 60-79 arasında, 25 bin 235 hastanın ise 80 yaş ve üzerinde olduğu öğrenildi.