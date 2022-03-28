Kemal Kılıçdaroğlu'nun Hüsamettin Cindoruk'u ziyaretini değerlendiren Hikmet Genç, özellikle seçimler yaklaşırken birçok CHP'li siyasetçinin himmet için muhtereme uğradığını belirtti. Cindoruk'la ilgili "CHP'nin tekkesi gibi mübarek" ifadelerini kullanan Genç, "İngiltere'de 2. Elizabeth, bizde 1. Hüsamettin!" dedi. İşte Akşam gazetesindeki o ilgi çekici yazı:

"Yine Hüsamettin Cindoruk'u ziyaret etmiş Kılıçdaroğlu... Rutin ziyaretler bunlar. Zira birçok CHP'li siyasetçi himmet için uğrar muhtereme. Özellikle seçimler yaklaşırken... 90 olmuştur herhalde... CHP'nin tekkesi gibi mübarek!.. (İngiltere'de 2. Elizabeth, bizde 1. Hüsamettin!)

Cindoruk ziyaretlerden çok memnun. Cumhuriyet ve Atatürk'ün öneminden bahsetmiş. Kılıçdaroğlu ve arkadaşlarının gayretine saygı duyuyormuş.

Hadi diyelim CHP'nin sıktığı palavraları bilmiyor, duymuyor. Politika değil sadece slogan üretmesinden de rahatsız olmuyor.

Peki CHP'nin HDP'yle iş tutmasına da mı itirazı yok?.. (Hani Cumhuriyet, Atatürk falan diyordu?!..)

Yokmuş...

Daha da ileri gidiyor. "Muvaffak olmaları için elimden gelen gayreti gösteriyorum. Bugün CHP benim de partimdir, var mı diyeceğiniz!" diyor...

Yok canım, ne diyelim.

Demirel'in siyasi yasağı sona erinceye kadar 'emanetçi' olarak DYP Genel Başkanlığı yapmışsın, bugün de CHP tekkesinin akıl hocası olmuşsun, neden olmasın?!..

Merak ettik, Kılıçdaroğlu adaylık konusunda tekkeden icazet alabildi mi acaba?..

'Stockholm Sendromu'nun Temel'i..?!

"Necmettin Erbakan hayatta olsaydı CHP ile birlikte olur muydu?" diye sormuşlar Temel Karamolaoğlu'na.

"Bugün hayatta olsa kesinlikle CHP ile birlikte olurdu" demiş...

Bir önceki Genel Başkan Kamalak, devletin içinde oluşturulan illegal paralel yapılara (FETÖ) karşı mücadele etme kararının verildiği 2014'teki MGK toplantısı için şunu söylemişti;

"28 Şubat sürecindeki o toplantı (Erbakan Hoca'nın ipinin çekildiği 28 Şubat MGK'sı) 2014'teki MGK toplantısından daha onurluydu"

Saadet'in geldiği yere bakın.

Temel, CHP ve müttefikleriyle yuvarlak masada buluşuyor. Üstelik bildiri, 28 Şubat'ta açıklanıyor. Erbakan Hoca da hayatta olsaymış CHP'li olurmuş!..

Saadet Partisi'nin neye dönüştüğünü hâlâ göremiyor musunuz?..

Kemikleri sızlamıyor mu Erbakan Hoca'nın?!"