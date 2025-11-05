  • İSTANBUL
İngiltere'de 2 bin yıl önce yüzlerce kadını kurban etmişler! Sözde batı medeniyetinin çirkin yüzü...
İngiltere'de 2 bin yıl önce yüzlerce kadını kurban etmişler! Sözde batı medeniyetinin çirkin yüzü...

İngiltere’de ortaya çıkarılan gizemli bir iskelet, sözde medeniyetin beşiği olduğu iddia edilen İngiltere’nin çirkin yüzünü ortaya çıkardı! Batı medeniyetinin gözde ülkesi İngiltere'de 2 bin yıl önce yüzlerce kadını kurban etmişler.

İngiltere’nin güneyinde ortaya çıkarılan gizemli bir iskelet, 2 bin yıl önce yaşamış bir Kelt kabilesinin yüzlerce kadını kurban ettiğini ortaya koydu.

Batı medeniyetinin çirkin yüzü

Bournemouth Üniversitesi'nden arkeologların yürüttüğü kazılarda, Durotriges olarak bilinen Demir Çağı kabilesinden bir genç kıza ait kalıntılar bulundu.

Dorset bölgesindeki kazı alanında ortaya çıkarılan iskelet, yüzü aşağı dönük şekilde gömülmüş ve bileklerinden bağlanmış gibi görünüyor. Ayrıca genç kızın kolları ve üst gövdesinde darbe izlerine rastlandı.

Arkeologlara göre bu bulgular, sıradan bir gömüden ziyade ritüel amaçlı bir infaza, yani insan kurbanına işaret ediyor. Bournemouth Üniversitesi’nden Dr. Miles Russell, “Bu, bir kişinin oldukça teatral bir biçimde idam edilmesi gibi görünüyor. Muhtemelen dini veya törensel bir anlamı vardı" dedi.

arkeofili'ye göre: Ve alandaki olası tek cinayet kurbanı da o değil.

Russell, “Projede bulduğumuz diğer iki yüzüstü gömütten biri 2024’te bulunan bir ergen kızdı, diğeri ise 2010’dan, boğazı kesilmiş genç bir yetişkin kadın” diyor.

 Mezarlık, Romalıların güney İngiltere’yi başarıyla işgalinden yaklaşık bir yüzyıl önce, aşağı yukarı MÖ 1. yüzyılın başları–ortalarına tarihleniyor gibi görünüyor. 

