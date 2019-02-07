"İngiltere Venezuela gibi Türkiye'nin de altınlarına el koyabilir mi?" sorusuna Albayrak'tan bomba cevap!

NTV'de katıldığı canlı yayında gençlerin sorularını yanıtlayan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye'nin altın rezervlerinin durumu ve yeriyle ilgili önemli bir yanlış bilgi hakkında değerlendirmede bulundu.

Şule Göçmen isimli bir öğrencinin "Venezuela'da yaşanan olaylardan sonra İngiltere Venezuela'nın altın rezervlerine el koydu. Olası bir durumda bizim ABD ve İngiltere'deki altın rezervlerimizin akıbeti ne olur?" şeklindeki sorusuna şöyle yanıt verdi:

"Altın rezervlerimizin tamamı Türkiye'dedir, yurtdışında altınımız yok"

"Güzel bir soru. Burada bir eksiklik var, hemen düzeltelim. Türkiye Cumhuriyeti devletimizin Merkez Bankası'nın bütün altın rezervleri Türkiye'dedir. Hiçbir tane altını yurt dışında değildir.

"Son dönemde dışarıda olanlar da Türkiye'ye getirildi"

Eski dönemde belki farklı farklı ülkelerde vardı ama şimdi, son dönemde attığımız adımlarla birlikte hepsi Türkiye'de.

"Yerlerini söylememeyim ama..."

Altın rezervlerimiz de, nakit rezervlerimiz de, yerlerini söylemeyeyim ama, Türkiye Cumhuriyeti devletinin topraklarındadır."

Kaynak: Haber7