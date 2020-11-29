İngiltere ve Fransa yasa dışı göçle mücadele anlaşması imzaladı

İngiltere İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İçişleri Bakanı Priti Patel ile Fransız mevkidaşı Gerald Darmanin aralarında imzalanan anlaşma kapsamında Fransa sahillerinde devriye gezen asker sayısının iki katına çıkacağı ve yasadışı geçişi önlemek için yeni ekipman kullanılacağı belirtildi.

Açıklamada, sığınmacıları suç çetelerinden kurtarmak için Fransa'da uygun barınakların oluşturulmasına yönelik adımların desteklenmesi, göçmenlerin güvenli bir üçüncü ülkeye sığınma talebinde bulunmaları konusunda desteklenmesi, kaçakçılık ve yük trafiğine dayanan yasa dışı göç tehditlerinden kaçınmak için Fransa'nın kuzey ve batı sahillerindeki limanlarda sınır güvenliğinin arttırılması konularında anlaşmaya varıldığı kaydedildi.

Açıklamada konuşan Patel, anlaşmanın iki ülkenin İngiliz Kanalı'ndan yasadışı geçişleri imkansız hale getirme çabalarında bir adım olduğunu vurguladı.

"İstihbarat paylaşımı sayesinde Fransız kıyılarından daha az mültecinin ayrıldığını görüyoruz"

Patel, "Fransa kıyılarındaki daha fazla polis devriyesi ve iki ülkenin güvenlik güçleri arasındaki istihbarat paylaşımı sayesinde, Fransa kıyılarını terk eden daha az sığınmacı görüyoruz" dedi.

Fransa ile imzalanan anlaşmanın yanı sıra ülkede sağlam ve adil yeni bir iltica sistemi kuracaklarını belirten Patel, önümüzdeki yıl yeni bir yasanın çıkarılacağını paylaştı.

Patel yaptığı basın açıklamasında Fransız yetkililerin bu yıl 5.000 sığınmacının İngiltere'ye seyahat etmesini engellediğini ve İngiltere'nin son on yılda göçle mücadele için Fransa'ya 150 milyon pound verdiğini söyledi.