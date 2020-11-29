  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya İngiltere ve Fransa yasa dışı göçle mücadele anlaşması imzaladı
Dünya

İngiltere ve Fransa yasa dışı göçle mücadele anlaşması imzaladı

İngiltere ve Fransa'nın, Manş Denizi üzerinden devam eden yasa dışı göçü durdurmak için yeni anlaşma imzaladığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-11-29 08:29:00 -
İngiltere ve Fransa yasa dışı göçle mücadele anlaşması imzaladı

İngiltere İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İçişleri Bakanı Priti Patel ile Fransız mevkidaşı Gerald Darmanin aralarında imzalanan anlaşma kapsamında Fransa sahillerinde devriye gezen asker sayısının iki katına çıkacağı ve yasadışı geçişi önlemek için yeni ekipman kullanılacağı belirtildi. 

Açıklamada, sığınmacıları suç çetelerinden kurtarmak için Fransa'da uygun barınakların oluşturulmasına yönelik adımların desteklenmesi, göçmenlerin güvenli bir üçüncü ülkeye sığınma talebinde bulunmaları konusunda desteklenmesi, kaçakçılık ve yük trafiğine dayanan yasa dışı göç tehditlerinden kaçınmak için Fransa'nın kuzey ve batı sahillerindeki limanlarda sınır güvenliğinin arttırılması konularında anlaşmaya varıldığı kaydedildi. 

Açıklamada konuşan Patel, anlaşmanın iki ülkenin İngiliz Kanalı'ndan yasadışı geçişleri imkansız hale getirme çabalarında bir adım olduğunu vurguladı.

"İstihbarat paylaşımı sayesinde Fransız kıyılarından daha az mültecinin ayrıldığını görüyoruz"

Patel, "Fransa kıyılarındaki daha fazla polis devriyesi ve iki ülkenin güvenlik güçleri arasındaki istihbarat paylaşımı sayesinde, Fransa kıyılarını terk eden daha az sığınmacı görüyoruz" dedi. 

Fransa ile imzalanan anlaşmanın yanı sıra ülkede sağlam ve adil yeni bir iltica sistemi kuracaklarını belirten Patel, önümüzdeki yıl yeni bir yasanın çıkarılacağını paylaştı.

Patel yaptığı basın açıklamasında Fransız yetkililerin bu yıl 5.000 sığınmacının İngiltere'ye seyahat etmesini engellediğini ve İngiltere'nin son on yılda göçle mücadele için Fransa'ya 150 milyon pound verdiğini söyledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bolulu işadamından skandal tabela: Çıplak insan ve hayvan figürleri ile Kelime-i Tevhid yazdılar
İSLAM

Bolulu işadamından skandal tabela: Çıplak insan ve hayvan figürleri ile Kelime-i Tevhid yazdılar

Bolu Camlı Camisi'nin hemen bitişiğindeki binaya skandal bir tabela asıldı. Tabelada hayvan ve çıplak insan figürleri kullanılarak Kelime-i ..
Libya'dan flaş Türkiye açıklaması: Bir tek onlar geldi
Gündem

Libya'dan flaş Türkiye açıklaması: Bir tek onlar geldi

Türkiye ile Libya arasındaki Askeri ve Güvenlik İş Birliği Mutabakat Muhtırası birinci yılını geride bırakırken Libya Hükümeti ABD İşleri Da..
Yeni tedbirler yolda... 7 gün sokak kısıtlaması!
Gündem

Yeni tedbirler yolda... 7 gün sokak kısıtlaması!

Türkiye'de son günlerde artan koronavirüs vakaları sonrası Bilim Kurulu harekete geçti. Bu kapsamda hafta sonu için 20.00 ila 10.00’da uygul..
Satılık 2012 model Opel Corsa
Satılık 2012 model Opel Corsa

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay