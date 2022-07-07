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Dünya İngiltere ve ABD: Dünyanın gördüğü en korkunç ve en kanlı savaş olacak!
Dünya

İngiltere ve ABD: Dünyanın gördüğü en korkunç ve en kanlı savaş olacak!

İngiltere ve ABD güvenlik servislerinin başkanları Çin tehdine karşı ortak bildiri yayımladı. FBI direktörü Wray, Çin'in Tayvan'ı zorla alması durumunda, bunun; dünyanın gördüğü en korkunç, en kanlı savaşlarından biri olacağını ifade etti.

Yeniakit Publisher
2022-07-07 10:07:00 -
İngiltere ve ABD: Dünyanın gördüğü en korkunç ve en kanlı savaş olacak!

İngiltere ve ABD güvenlik servislerinin başkanları Çin tehdine karşı ortak bildiri yayımladı.

FBI direktörü Christopher Wray, "Çin, ekonomik ve ulusal güvenliğimiz için uzun vadeli en büyük tehdit" dedi.

MI5 başkanı Ken McCallum, hizmetinin son üç yılda Çin faaliyetlerine karşı çalışmalarını iki katından fazla artırdığını ve tekrar ikiye katlayacağını söyledi.

FBI direktörü Wray, Çin'in Tayvan'ı zorla alması durumunda, bunun; dünyanın gördüğü en korkunç, en kanlı savaşlarından biri olacağını ifade etti.

Wray, Çin'in Ukrayna'daki çatışmadan "her türlü dersi" çıkardığını söyledi. Wray, Çin'in Batılı devletlerin Rusya'ya yaptırımlarını dikkatle izlediğini ve buna yönelik ekonomik bir hazırlık yaptığını da iddia etti.

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