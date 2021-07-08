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Spor İngiltere uzatmalarda kazandı
Spor

İngiltere uzatmalarda kazandı

EURO 2020 yarı finalinde normal süresi 1-1 sona eren maçta İngiltere, uzatmalarda Danimarka'yı 2-1 yenerek finale çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-07-08 00:47:00 -
İngiltere uzatmalarda kazandı

İngiltere ile Danimarka Wembley Stadı'nda karşı karşıya geldi. Müsabakayı İngiltere 2-1 kazandı ve adını finale yazdırdı.

Danimarka 30. dakikada Damsgaard'ın frikik golüyle öne geçti: 0-1. Golün ardından baskısını artıran İngiltere, 39. dakikada Kjaer'in kendi kalesine attığı golle eşitliği yakaladı: 1-1. İlk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarıda birçok gol pozisyonuna giren İngiltere, bu pozisyonları değerlendiremedi ve maç uzatmalara gitti. İngiltere aradığı golü 104. dakikada Kane ile buldu. Maçta başka gol olmadı ve İngiltere sahadan 2-1 galip ayrılarak finale yükseldi.

İngiltere ile İtalya, finalde 11 Temmuz Pazar günü Wembley Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

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