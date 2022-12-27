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Dünya İngiltere uyardı! İran’ı terk edin
Dünya

İngiltere uyardı! İran’ı terk edin

İngiltere Avam Kamarası Dış İlişkiler Komite Başkanı Alicia Kearns, İran'da bulunan İngiliz vatandaşlarına ülkeyi terk etme çağrısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-12-27 12:14:00 -
İngiltere uyardı! İran’ı terk edin

İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından geçtiğimiz günlerde İran-İngiltere vatandaşı olan 7 kişinin gözaltına alınmasının ardından İngiltere'den yeni bir adım geldi. İngiltere Avam Kamarası Dış İlişkiler Komite Başkanı Alicia Kearns, tutuklamalar sonrasında İran'da bulunan İngiltere vatandaşlarına seslenerek ülkeyi terk etme çağrısında bulundu. İran'ın, yabancı uyruklu ve çifte vatandaşlığı bulunan kişileri siyasi amaçları için kullanmaya çalıştığını söyleyen Kearns, "İran, çifte vatandaşlığı bulunan kişilerin tutuklanacağını gözler önüne seriyor. Eğer İran'da İngiliz ve çifte vatandaşlığı bulunan bir kişi olsaydım kesinlikle oradan ayrılırdım.

Batı'dan giderek İran'da bulunan herkese yapabildikleri en güvenli şekilde oradan ayrılmalarını tavsiye ederim" dedi.

İRAN'DA 7 KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan yazılı açıklamada, söz konusu kişilerin İngiltere merkezli "Zagros" adlı örgütün üyesi oldukları ifade edilmiş, Mahsa Amini protestolarına katılım çağrısı yaparak, protestolara liderlik ettikleri belirtilmişti. Açıklamada, "Ülke içerisinde İngiltere merkezli faaliyet yürüten ve içerideki rejim karşıtı grupları kullanarak İran'daki ayaklanma ve isyanları kışkırtan ve bu yönde örgütlü faaliyet içerisinde bulunan ‘Zagros’ adlı bir örgüt tespit edilerek çökertildi" denilmişti.

Operasyonun İran Devrim Muhafızları Ordusu Kerman İstihbarat Birimi tarafından gerçekleştirildiği aktarılan açıklamada, "Aralarında ülke içerisindeki isyanlara liderlik eden, içerik üreterek eylem çağrıları yapan ve ayaklanmaları organize ettikleri tespit edilen 7 kişi ülkeden kaçmaya çalışırken gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasından bazılarının İran-İngiltere vatandaşı olduğu tespit edildi. Örgütün içeride ve dışarıdaki bağlantılarının tespit edilmesine yönelik soruşturma ise devam ediyor" ifadeleri kullanılmıştı.

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Yorumlar

hülya

ne işiniz var İran da başka yer mi kalmadı

Hasel

İsrailin,İranı bombalama zamanı yaklaştı demek.
TÜM YORUMLARA GİT ( 4 )
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