İngiltere tutukladı, Türkiye'deki laikçilerden övgü aldı

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Özgürlükler ülkesi gibi gösterilen İngiltere’de 4 kişi, hakaret suçundan tutuklandı. İngiltere'nin penaltılarla şampiyonluğu İtalya’ya kaptırdığı Euro 2020’nin finalinde, penaltı kaçıran siyahi oyuncular Marcus Rashford, Bukayo Saka ve Jadon Sancho’ya ırkçı hakaretlerde bulunan 4 kişi tutuklandı. Düşünce özgürlüğünün beşiği olarak gösterilen İnglitere'de, hakaretin cezasız kalmadığını gösteren olay büyük tartışmalara sebep oldu.

Gözaltı işlemi öncesi açıklama yapan İngiltere'deki polis yetkilisi Mark Roberts hakaretlerin ‘alçakça’ olduğunu söyeyerek “Bu suçun arkasında olduğunuzu tespit edersek, sizi bulacağız ve ciddi sonuçlarla karşılaşacaksınız” dedi.

Kısa süre sonra ırkçılık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan şahıslar, tutuklandı. İngiltere'de ırkçılık sonrası yapılan tutuklamalar akıllara ülkemizde sakalı yüzünden dönemin Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Tanal tarafından kadro bışı bırakılan Aykut Demir'i, oruç tuttuğu gerekçesiyle Aykut Kocaman tarafından kadro dışı bırakılan Demba Ba'yı ve maç esnasındaki bir pozsiyon sonrası Zokora'ya 'Pis zenci' diyen Emre Belözoğlu'nu getirdi. Bu ve benzeri birçok olayın yaşandığı ülkemizde yargı herhangi bir cezalandırma yoluna gitmedi. Laikçiler ise, din eksenli ayrımcı uygulamalara alkış tutmuştu.

İşte ülkemizde aralarında dindar oyuncuların da olduğu ırkçı söylemlere maruz kalan oyuncular:

Zokora: Emre bana 'pis zenci' dedi

2012 yılında Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda Trabzonspor'la oynanan maç esnasında Didier Zokora ve Emre Belözoğlu arasında gerginlik yaşanmıştı. Trabzonsporlu Zokora, karşılaşma sonrasında yaptığı açıklamalarda Emre Belözoğlu'nun maç sırasında kendisine 'Pis zenci' dediğini ve bu yüzden gerginlik yaşadıklarını söylemişti.

Aykut Kocaman, Demba Ba'yı oruç tuttuğu için kadro dışı bıraktı

Ülkemizde oruç tutan oyunculara yönelik skandal uygulamalar ise bu sene bile hala devam etti. Başakşehirli futbolcu Demba Ba, oruç konusunda Teknik Direktör Aykut Kocaman ile tartıştığını ve oruç tuttuğu için kulüple yollarının ayrılmak zorunda kaldığını söylemişti.

"Bir gün oruç tutma arkadaş"

Ülkemizde yaşanan bir diğer skandal olay ise 2019 yılında yaşandı. Adana Demirspor'da o tarihte Teknik Direktörlük yapan Ümit Özat, 1. Lig play-off yarı final ilk maçında Hatayspor'la 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından kulübünde oruç tutan oyuncu Pote'yi hedef almıştı. Maçta alınan sonucu oruç tutan oyuncusuna bağlamaya kalkışan Özat, "Pote'nin durumu ortada. 'Oruç tutma' dememize rağmen maalesef. Orucun telafisi var ama maçın telafisi yok. Kendisiyle birebir konuşacağım. Hiçbir şey ekmeğini yediğin yerden önemli değildir. Bizler Müslümanız elhamdülillah. Sen burada 20 bin taraftara maddi manevi emek harcayan taraftara takım arkadaşlarına bizlere. Bir gün tutma arkadaş bu zor bir şey değil ki. Bir şehrin kaderiyle oynamasına da müsaade etmem. Biraz daha duyarlı olmak lazım. Bugün mağlup da olabilirdik. Kim der Pote oruç, Ahmet oruç, Mehmet oruç." demişti.

Siyahi oyuncuya 'yamyam' benzetmesi

Trabzonspor Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, 1999 yılında İngiliz siyahi futbolcu Kevin Campbell için "Bizim yamyamı gol makinesi diye aldık çamaşır makinesi çıktı" demişti. Tepkilerin ardından ise "Biz yamyam gibi tabirini kullanırız. Türkiye’de ırkçılık olmadığı için aklımıza gelmez" açıklamasını yapmıştı.

Taraftardan muz ile ırkçılık

Fenerbahçe ve Galatasaray arasında 2013 yılında oynanan derbide bir Fenerbahçeli taraftar siyahi futbolcular Eboue ve Didier Drogba’ya muz sallamıştı.

Galatasaraylı Eboue'ye 'Maymun' benzetmesi

Galatasaray forması giyen Fildişi Sahilli oyuncu Emmanuel Eboue'nin 2011’de Beşiktaş taraftarlarının ırkçı saldırısına maruz kaldığı öne sürüldü. Eboue, siyah beyazlı taraftarların maç boyunca maymun taklidi yaparak kendisine 'maymun' diye hakaret ettiğini söyledi. Ayrıca, Twitter fenomeni Hakan Hepcan, 2017’de Galatasaraylı futbolcu Bafetimbi Gomis hakkında Twitter’da 'maymun' ifadelerini kullanmıştı.

"Bir Arap’a beni tercih ettiler"

Teknik direktör Samet Aybaba, 2008’de Gençlerbirliği’ndeki görevine son verildikten sonra Mısırlı futbolcu El Saka’yı kastederek "Bir Arap’a beni tercih ettiler" yorumunu yapmıştı.

Fenerbahçe'de, Teknik direktörler Ersun Yanal ve Aykut Kocaman ile çalışan Senegalli Müslüman oyuncu Moussa Sow'un da her 2 teknik adamla oruç yüzünden aralarının bozulduğu çok kez basına yansımıştı.